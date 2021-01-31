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futebol

Lazio se vinga de derrota na Copa da Itália e vence Atalanta fora de casa

Equipe da capital conseguiu marcar gols no início de cada etapa, surpreendeu com grande futebol apresentado e volta a se aproximar da zona de classificação para Champions...
LanceNet

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Publicado em 

31 jan 2021 às 12:51

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 12:51

Crédito: Lazio mostrou intensidade no início de cada período (MIGUEL MEDINA / AFP
A Lazio conseguiu grande vitória contra a Atlanta fora de casa por 3 a 1 pela Serie A quatro dias após ser eliminada para o time de Bérgamo na Copa da Italia. Apesar do susto no final da partida, os visitantes conquistaram os três pontos e voltam a se aproximar da zona de classificação para a próxima Champions League.DOMÍNIOA Lazio começou o jogo com tudo e logo aos dois minutos abriu o placar com um golaço de Marusic finalizando de fora da área. A equipe visitante também teve duas ótimas oportunidades com Milinkovic-Savic. Na primeira, o sérvio cobrou uma falta para fora e na segunda chance, o meio-campista recebeu cruzamento de Immobile, mas parou na trave adversária.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
INÍCIO INTENSOAssim como no primeiro tempo, a Lazio tentou definir o jogo o quanto antes. Aos cinco minutos, Reina fez um lançamento, Immobile desviou de cabeça e Correa avançou livre, driblou Gollini e ampliou o marcador. Os visitantes tiveram outra ótima chance com Lazzari avançando pelo lado direito, mas parando em defesa do goleiro.
SUSTOApós abrir 2 a 0 e desperdiçar algumas oportunidades, foi a vez da Atalanta se abrir e buscar o empate. Aos 34, Muriel recebeu passe dentro da área, finalizou na trave e Pasalic completou o rebote para o fundo das redes. Minutos depois, a Lazio fechou o placar após Muriqi recebeu passe de Andreas Pereira e sem goleiro apenas empurrar para dar os três pontos para a Lazio.

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