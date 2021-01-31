Lazio se vinga de derrota na Copa da Itália e vence Atalanta fora de casa

A Lazio conseguiu grande vitória contra a Atlanta fora de casa por 3 a 1 pela Serie A quatro dias após ser eliminada para o time de Bérgamo na Copa da Italia. Apesar do susto no final da partida, os visitantes conquistaram os três pontos e voltam a se aproximar da zona de classificação para a próxima Champions League.DOMÍNIOA Lazio começou o jogo com tudo e logo aos dois minutos abriu o placar com um golaço de Marusic finalizando de fora da área. A equipe visitante também teve duas ótimas oportunidades com Milinkovic-Savic. Na primeira, o sérvio cobrou uma falta para fora e na segunda chance, o meio-campista recebeu cruzamento de Immobile, mas parou na trave adversária.