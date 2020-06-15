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futebol

Lazio rejeita proposta do PSG por Milinkovic-Savic

Sérvio é um dos destaques do time italiano, que pede um valor mais elevado para liberá-lo...
LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2020 às 15:14

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 15:14

Crédito: Divulgação
O Lazio rejeitou uma oferta de 54 milhões de euros (cerca de R$ 340 milhões) do Paris Saint-Germain por Milinkovic Savic. De acordo com o 'Le10sport', os franceses desejam muito contar com o jogador sérvio.
Na última temporada, a Lazio exigiu 90 milhões de libras (cerca de R$ 567 milhões) para vender o meio-campista, mas acredita-se que ele possa sair por cerca de 63 milhões de libras (aproximadamente R$ 397 milhões).
O Manchester United também busca a contratação do sérvio, mas o PSG é o novo favorito. Leonardo, diretor do clube, espera fazer uma reforma no elenco para a próxima temporada.E MAIS:PSG abrirá negociações com o Bayern por Lucas HernándezSetién revela que 'haverá rotações e minutos para todos' no BarcelonaIury quer acesso com o Renofa Yamaguchi na J-League 2 em 2020Ricardo Lopes destaca expectativa para primeiro ano no Shanghai SIPGMourinho pede Thiago Silva no Tottenham na próxima temporada E MAIS:

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