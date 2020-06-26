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futebol

Lazio perto de fechar com Marash Kumbulla, do Hellas Verona

De acordo com o diário 'Marca', equipe romana já fez uma proposta de 20 milhões e mais 2 jogadores pelo defensor albanês, que é uma das grandes promessas do futebol europeu...
LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2020 às 12:17

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 12:17

Crédito: AFP
Apesar de ainda estar na disputa pela conquista do Campeonato Italiano, com apenas quatro pontos de diferença para a Juventus, a Lazio já está de olho na próxima temporada e pretende reforçar a equipe. Com isso, os romanos estão próximo de contratar o albanês Marash Kumbulla, do Hellas Verona.
O defensor, de 20 anos, é um dos jovens mais promissores da Europa e tem feito ótimas atuações pelo Calcio. Sendo assim, a Lazio fez uma primeira oferta de 18 milhões de euros mais dois jogadores, porém elevou este valor para 20 milhões, segundo diário espanhol 'Marca'. O zagueiro tem contrato até junho de 2002.
O acordo pode ser anunciado a qualquer momento, já que as equipes se aproximam do valor desejado por ambas e a o jogador pretende vestir a camisa da atual vice-líder do Calcio. A equipe dirigida por Simone Inzaghi saiu na frente de Juventus e Inter e deve contar com o atleta na próxima temporada.
Desde que subiu aos profissionais, em 2018, o albanês já vestiu a camisa do Hellas Verona em 21 oportunidades e marcou um gol. Pela seleção, por sua vez, ele estreou no dia 14 de outubro de 2019, em uma vitória por 4 a 0 contra a Moldávia nas eliminatória da Euro 2020.E MAIS:De olho no mercado, Lyon quer zagueiro Gabriel Paulista, do ValenciaHaaland afirma: 'Não penso em deixar o Borussia Dortmund agora'Manchester City sonha com a contratação do zagueiro KoulibalyChelsea vence o Manchester City, e Liverpool é campeão inglês com sete rodadas de antecedênciaBetis vence o lanterna Espanyol no encerramento da rodada na La LigaWilliam Carvalho e Leicester chegam a acordo para volante deixar o Betis E MAIS:

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