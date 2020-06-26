Lazio perto de fechar com Marash Kumbulla, do Hellas Verona

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Apesar de ainda estar na disputa pela conquista do Campeonato Italiano, com apenas quatro pontos de diferença para a Juventus, a Lazio já está de olho na próxima temporada e pretende reforçar a equipe. Com isso, os romanos estão próximo de contratar o albanês Marash Kumbulla, do Hellas Verona.

O defensor, de 20 anos, é um dos jovens mais promissores da Europa e tem feito ótimas atuações pelo Calcio. Sendo assim, a Lazio fez uma primeira oferta de 18 milhões de euros mais dois jogadores, porém elevou este valor para 20 milhões, segundo diário espanhol 'Marca'. O zagueiro tem contrato até junho de 2002.

O acordo pode ser anunciado a qualquer momento, já que as equipes se aproximam do valor desejado por ambas e a o jogador pretende vestir a camisa da atual vice-líder do Calcio. A equipe dirigida por Simone Inzaghi saiu na frente de Juventus e Inter e deve contar com o atleta na próxima temporada.