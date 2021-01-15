Lazio mostra grande força ofensiva, vence a Roma e volta a respirar no Italiano

Crédito: Filippo MONTEFORTE / AFP

Nesta sexta-feira, a Lazio levou a melhor no clássico da capital italiana sobre a Roma com uma imponente vitória por 3 a 0, gols de Ciro Immobile e dois de Luis Alberto. O triunfo fez a equipe subir para a sétima posição, enquanto a Roma mantém a terceira colocação, perdendo a chance de ultrapassar a Inter e colocar no Milan, líder da Serie A.

Quem vai levar o título italiano? Confira já a tabelaCHANCE PERDIDAA Roma, com 34 pontos, tinha a chance de vencer para assumir a segunda colocação do Campeonato Italiano, ultrapassar a Inter de Milão, e ficaria com apenas três pontos de diferença para a liderança, ocupada hoje pelo Milan. Com a derrota para a Lazio, Juventus e Atalanta tem uma oportunidade grande de ultrapassar os romanistas.

ESPERANÇA BIANCOCELESTI​A Lazio entrou em campo visando apenas a vitória. Somando apenas 28 pontos, a equipe treinada por Simone Inzaghi precisava somar mais três pontos para ultrapassar a Sassuolo e encostar nos times da zona de classificação para competições europeias. O 3 a 0 no derby abre um novo mundo para a Lazio, que agora pode crescer no segundo turno do Italiano.

IMMOBILE BUSCA ARTILHARIASe na temporada 2019/2020, Ciro Immobile foi o artilheiro, o camisa 17 da Lazio busca desbancar Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku mais uma vez. Com o gol no derby, o italiano chega aos onze gols na Serie A, quatro a menos que CR7, na ponta da artilharia.

BOBEIRA NA MARCAÇÃOSem um gol na sua conta, o meia direito Manuel Lazzari fez uma ótima partida, contribuindo com duas assistências para a Lazio. Fundamental para a equipe, o jogador, mesmo caído no chão, viu a defesa da Roma parar acreditando na marcação de um pênalti e deu uma assistência para Luis Alberto marcar o segundo da partida. Lazzari ainda participou da jogada do terceiro gol, outra vez de Luis Alberto.