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futebol

Lazio marca no fim e consegue empate tardio contra o Zenit

Jogando na Rússia, clube italiano viu Correa salvar o placar em mais uma partida...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2020 às 17:02

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 17:02

Crédito: Olga MALTSEVA / AFP
Pela terceira rodada da Liga dos Campeões, a Lazio ficou no empate com o Zenit por 1 a 1. Jogando em casa, os russos abriram o placar com Erokhin, aos 32 minutos do primeiro tempo. Aos 37, Correa deixou tudo igual.ELE RESOLVE​Com o desperdício de oportunidades da Lazio, coube a Correa salvar a equipe italiana novamente. No final da partida, o atacante aproveitou cruzamento de Acerbi para completar para o fundo do gol.
GOLAÇO​O gol russo foi um belo gol. Após tabela no alto, Dzyuba tocou de cabeça para Erokhin emendar um voleio e balançar as redes. O Zenit, porém, não conseguiu criar muito depois do tento.
BOM RESULTADOEnquanto o placar foi péssimo para o Zenit, a Lazio gostou. Invicta na competição com uma vitória e dois empates, os italianos não sairão da zona de classificação nesta rodada e terão mais tempo para trabalhar.

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