Lazio marca no fim e consegue empate tardio contra o Zenit

Pela terceira rodada da Liga dos Campeões, a Lazio ficou no empate com o Zenit por 1 a 1. Jogando em casa, os russos abriram o placar com Erokhin, aos 32 minutos do primeiro tempo. Aos 37, Correa deixou tudo igual.ELE RESOLVECom o desperdício de oportunidades da Lazio, coube a Correa salvar a equipe italiana novamente. No final da partida, o atacante aproveitou cruzamento de Acerbi para completar para o fundo do gol.
GOLAÇOO gol russo foi um belo gol. Após tabela no alto, Dzyuba tocou de cabeça para Erokhin emendar um voleio e balançar as redes. O Zenit, porém, não conseguiu criar muito depois do tento.
BOM RESULTADOEnquanto o placar foi péssimo para o Zenit, a Lazio gostou. Invicta na competição com uma vitória e dois empates, os italianos não sairão da zona de classificação nesta rodada e terão mais tempo para trabalhar.