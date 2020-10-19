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futebol

Lazio estreia na Champions após 12 anos e encara forte Dortmund

Time alemão vive bom momento no campeonato nacional e tem tido bons desempenhos no principal torneio europeu. Lazio vem de goleada sofrida contra a Sampdoria...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2020 às 13:42

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 13:42

Crédito: Haaland é a principal peça ofensiva do Borussia Dortmund (Divulgação Borussia Dortmund
O Borussia Dortmund viaja para a Itália e encara a Lazio na estreia da Liga dos Campeões nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília). A equipe alemã vive um bom momento na Bundesliga e espera começar a campanha na temporada de forma positiva e conseguir chegar mais longe na competição após ter sido eliminado nas oitavas de final da última edição do torneio.
O técnico Lucien Favre terá que tomar cuidado com o setor ofensivo do adversário que é comandado por Ciro Immobile, último vencedor da chuteira de ouro.
Na chegada à Itália, o zagueiro Hummels afirmou que o time conhece o artilheiro, mas está confiante de que o sistema defensivo alemão irá conseguir segurar Immobile. O técnico Lucien Favre também deu boas notícias e afirmou que Piszczek será relacionado para o duelo.
Por outro lado, a Lazio vive uma fase irregular no Campeonato Italiano, sofreu uma derrota para a Sampdoria por 3 a 0 no último fim de semana, mas tenta usar a competição europeia para recuperar a moral. O técnico Simone Inzaghi quer ver a equipe jogando como no último ano.
- Estamos voltando do pior desempenho dos últimos anos. Minha equipe sempre mostrou agressividade e vamos precisar dela novamente, além de nossas habilidades técnicas. Espero uma resposta do grupo Vamos enfrentar uma das oito melhores equipes da Europa e será um jogo difícil.
Enquanto o Dortmund tem sido destaque nas últimas Liga dos Campeões, com boas participações e constantemente passando da fase de grupos, a Lazio irá retornar ao principal torneio do continente após 12 anos ausente. O duelo será disputado em Roma, mas ainda não haverá presença de público.

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