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futebol

Lazio está próxima de contratar David Silva para Liga dos Campeões

Time italiano está de volta ao maior torneio de futebol europeu após 12 anos e procura jogador experiente e que possa aumentar o nível do elenco dirigido por Simone Inzaghi...
LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2020 às 12:15

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 12:15

Crédito: WILL OLIVER / AFP
A Lazio fez contato com o meio-campista David Silva, que está de saída do Manchester City, para reforçar o elenco que irá disputar a próxima Liga dos Campeões. De acordo com o jornal “As”, um acordo entre as partes está muito próximo de acontecer. Em final de contrato, o espanhol iria para o clube italiano sem custos.
Segundo o “La Gazzetta dello Sport”, o jogador se encontrou em um jantar com Igli Tare, diretor esportivo da Lazio, para discutir as ambições do clube. O dirigente está observando o mercado em busca de atletas experientes e que possam aumentar o nível do elenco comandado por Simone Inzaghi.
As informações indicam que um contrato de dois anos pode ser firmado com o espanhol de 34 anos que está disposto a ajudar o time italiano que voltará a disputar a maior competição de clubes da Europa após 12 anos ausentes. David Silva também tem propostas do mundo árabe.

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