Lazio está próxima de contratar David Silva para Liga dos Campeões

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A Lazio fez contato com o meio-campista David Silva, que está de saída do Manchester City, para reforçar o elenco que irá disputar a próxima Liga dos Campeões. De acordo com o jornal “As”, um acordo entre as partes está muito próximo de acontecer. Em final de contrato, o espanhol iria para o clube italiano sem custos.

Segundo o “La Gazzetta dello Sport”, o jogador se encontrou em um jantar com Igli Tare, diretor esportivo da Lazio, para discutir as ambições do clube. O dirigente está observando o mercado em busca de atletas experientes e que possam aumentar o nível do elenco comandado por Simone Inzaghi.