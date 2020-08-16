Lazio espera resposta de David Silva até este domingo ou retira oferta

A Lazio exige uma resposta de David Silva neste domingo ou vão retirar a proposta de três anos de contrato pelo espanhol, de acordo com o “La Gazzetta dello Sport”. As informações sugerem que o meio-campista estaria ignorando as ligações dos dirigentes italianos e estudando outras opções para seu futuro.
David Silva poderia receber um salário anual de aproximadamente quatro milhões de euros (R$ 25 milhões), além de um motorista particular e um jato privado para visitar sua família na Espanha. No entanto, uma proposta financeira muito boa do Catar pelo atleta de 34 anos parece atrapalhar os planos da equipe italiana.
Napoli, Juventus e Valencia também tinham o meio-campista no radar, mas não chegaram a oficializar uma proposta. O atleta que está há 10 anos no Manchester City ficará sem contrato a partir do próximo dia 24 de agosto.