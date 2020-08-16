Lazio espera resposta de David Silva até este domingo ou retira oferta

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A Lazio exige uma resposta de David Silva neste domingo ou vão retirar a proposta de três anos de contrato pelo espanhol, de acordo com o “La Gazzetta dello Sport”. As informações sugerem que o meio-campista estaria ignorando as ligações dos dirigentes italianos e estudando outras opções para seu futuro.

David Silva poderia receber um salário anual de aproximadamente quatro milhões de euros (R$ 25 milhões), além de um motorista particular e um jato privado para visitar sua família na Espanha. No entanto, uma proposta financeira muito boa do Catar pelo atleta de 34 anos parece atrapalhar os planos da equipe italiana.