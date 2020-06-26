Lazio encara a Fiorentina e tenta encostar na Juventus no Italiano

Crédito: Lazio luta para se recuperar no Campeonato Italiano e encostar na líder Juventus (Filippo MONTEFORTE / AFP

Neste sábado, no estádio Olímpico de Roma, a Lazio encara a Fiorentina, às 16h45 (horário de Brasília), em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Italiano. A equipe romana busca a vitória para encostar na líder Juventus. A diferença atual é de quatro pontos, faltando dez rodadas para definir quem ficará com o Scudetto.

A Fiorentina, por sua vez, segue no meio da tabela, em décimo terceiro, com 31 pontos, distante da zona de classificação para as competições europeias (Champions League e Liga Europa).

Atualmente, a Lazio segue invicta como mandante no Campeonato Italiano. Além disso, ela tem o segundo melhor desempenho na condição de mandante, de 42 pontos disputados, conquistou 36 (11 vitórias e três empates) tendo marcado 39 gols e sofrido dez.

Já a Fiorentina terá duas baixas importantes para a partida deste sábado: o defensor uruguaio Cáceres e o atacante Federico Chiesa, que tem seis gols em vinte e quatro jogos, devido ao acúmulo de cartões amarelos.

Prováveis escalações

Lazio: T. Strakosha, Bastos, F. Acerbi, D. Vavro; Luis Alberto, M. Parolo, S. Milinkovic-Savic, Jony, M. Lazzari; C. Immobile. Técnico: Simone Inzaghi.

Fiorentina: B. Dragowski, Igor, N. Milenkovic, G. Pezzella; M. Badelj, G. Castrovilli, P. Lirola, Dalbert, A. Duncan; F. Ribery, P. Cutrone. Técnico: Giuseppe Iachini.

Genoa visita lanterna Brescia na luta contra o rebaixamento

Neste sábado, o Genoa visita o lanterna Brescia na luta contra o rebaixamento. Após ser goleado pelo Parma por 4 a 1, a equipe dirigida por Davide Nicola busca se recuperar na competição, já que está com o mesmo número de pontos do Lecce, primeira equipe na zona de rebaixamento do Calcio. O confronto está marcado para 12h15 (horário de Brasília), no Mario Rigamonti.

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