Lazio encara a Fiorentina e tenta encostar na Juventus no Italiano

Neste sábado, no estádio Olímpico de Roma, a Lazio encara a Fiorentina, às 16h45 (horário de Brasília), em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Italiano. A equipe romana busca a vitória para encostar na líder Juventus. A diferença atual é de quatro pontos, faltando dez rodadas para definir quem ficará com o Scudetto.
A Fiorentina, por sua vez, segue no meio da tabela, em décimo terceiro, com 31 pontos, distante da zona de classificação para as competições europeias (Champions League e Liga Europa).
Atualmente, a Lazio segue invicta como mandante no Campeonato Italiano. Além disso, ela tem o segundo melhor desempenho na condição de mandante, de 42 pontos disputados, conquistou 36 (11 vitórias e três empates) tendo marcado 39 gols e sofrido dez.
Já a Fiorentina terá duas baixas importantes para a partida deste sábado: o defensor uruguaio Cáceres e o atacante Federico Chiesa, que tem seis gols em vinte e quatro jogos, devido ao acúmulo de cartões amarelos.
Prováveis escalações
Lazio: T. Strakosha, Bastos, F. Acerbi, D. Vavro; Luis Alberto, M. Parolo, S. Milinkovic-Savic, Jony, M. Lazzari; C. Immobile. Técnico: Simone Inzaghi.
Fiorentina: B. Dragowski, Igor, N. Milenkovic, G. Pezzella; M. Badelj, G. Castrovilli, P. Lirola, Dalbert, A. Duncan; F. Ribery, P. Cutrone. Técnico: Giuseppe Iachini.
Genoa visita lanterna Brescia na luta contra o rebaixamento
Neste sábado, o Genoa visita o lanterna Brescia na luta contra o rebaixamento. Após ser goleado pelo Parma por 4 a 1, a equipe dirigida por Davide Nicola busca se recuperar na competição, já que está com o mesmo número de pontos do Lecce, primeira equipe na zona de rebaixamento do Calcio. O confronto está marcado para 12h15 (horário de Brasília), no Mario Rigamonti.
Cagliari recebe o Torino no Sant'Elia
Também neste sábado, o Cagliari recebe o Torino no Sant'Elia, às 14h30 (horário de Brasília). As duas equipes vêm de vitória e buscam se firmar na competição, já que estão no meio da tabela, distantes da zona de classificação para as competições europeias. Restando apenas dez rodadas, os clubes querem se manter na elite do futebol italiano e finalizar a competição com tranquilidadeE MAIS:Barcelona visita o Celta de Vigo em busca da liderança do EspanholConfira os títulos do Liverpool durante o jejum na Premier LeagueMaradona quer Ronaldinho Gaúcho para retornar aos gramados e defender o Gimnasia y EsgrimaApós cirurgia, Gabriel Martinelli está fora do restante da temporadaApós trazer Ziyech e Werner, Chelsea quer David Alaba, do BayernArsenal pretende contratar Thomas Partey, do Atlético de Madrid E MAIS: