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Lazio encaminha a contratação por empréstimo do goleiro brasileiro Gabriel Pereira, do Mônaco

Ex-arqueiro do Grêmio, de apenas 18 anos, que pertence ao clube do Principado, assinará contrato de empréstimo por uma temporada com a equipe da capital italiana...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 19:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 set 2020 às 19:06
Crédito: Arquivo pessoal
Nesta terça, a Lazio encaminhou a contratação por empréstimo do goleiro brasileiro Gabriel Pereira, do Mônaco. O jovem arqueiro, de apenas 18 anos, chegou ao time do Principado no meio do ano passado e passou a treinar na equipe B. Contudo, ele recebeu as primeiras oportunidades no time principal dirigido por Niko Kovac após o início da temporada 2020/21.
No entanto, a equipe francesa preferiu emprestá-lo para ganhar mais experiência e ritmo de jogo em uma liga diferente. Cabe salientar que ele foi relacionado para o jogo de abertura do Campeonato Francês contra o Metz, fora de casa, e depois em mais duas partidas da competição. Além disso, o goleiro chegou a jogar durante os 90 minutos em um amistoso na vitória contra o Nice por 3 a 2, no último dia 4. Foi a primeira oportunidade no profissional do Mônaco. Quem também esteve em campo foi o lateral-esquerdo Caio Henrique, ex-Fluminense e Grêmio, contratado pela equipe nesta temporada.
Antes da pandemia e do futebol francês decretar o fim de suas ligas na temporada 2019/20, o jovem goleiro estava disputando o Campeonato Francês sub-20 e Copa Gambardella (principal campeonato de divisões de base do país) pelo Mônaco.
Com dezoito convocações para a seleção brasileira sub-15 e sub-17, Gabriel Pereira atuou no Brasil pelo Grêmio, entre 2015 e 2019, e desde cedo se destacou nas divisões de base do Imortal Tricolor.

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