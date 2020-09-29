Lazio encaminha a contratação por empréstimo do goleiro brasileiro Gabriel Pereira, do Mônaco

Crédito: Arquivo pessoal

Nesta terça, a Lazio encaminhou a contratação por empréstimo do goleiro brasileiro Gabriel Pereira, do Mônaco. O jovem arqueiro, de apenas 18 anos, chegou ao time do Principado no meio do ano passado e passou a treinar na equipe B. Contudo, ele recebeu as primeiras oportunidades no time principal dirigido por Niko Kovac após o início da temporada 2020/21.

No entanto, a equipe francesa preferiu emprestá-lo para ganhar mais experiência e ritmo de jogo em uma liga diferente. Cabe salientar que ele foi relacionado para o jogo de abertura do Campeonato Francês contra o Metz, fora de casa, e depois em mais duas partidas da competição. Além disso, o goleiro chegou a jogar durante os 90 minutos em um amistoso na vitória contra o Nice por 3 a 2, no último dia 4. Foi a primeira oportunidade no profissional do Mônaco. Quem também esteve em campo foi o lateral-esquerdo Caio Henrique, ex-Fluminense e Grêmio, contratado pela equipe nesta temporada.

Antes da pandemia e do futebol francês decretar o fim de suas ligas na temporada 2019/20, o jovem goleiro estava disputando o Campeonato Francês sub-20 e Copa Gambardella (principal campeonato de divisões de base do país) pelo Mônaco.