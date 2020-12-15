Lazio empata com o Benevento fora de casa pelo Campeonato Italiano

Crédito: Divulgação / Site oficial da Lazio

Dois jogos abriram a 12ª rodada do Campeonato Italiano nesta terça-feira. A Lazio foi até a casa do Benevento e as equipes empataram em 1 a 1 no Estádio Municipal Ciro Vigorito. O artilheiro Ciro Immobile abriu o placar para o time da capital e Pasquale Schiattarella deixou tudo igual.

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoJogando fora de casa, a Lazio teve mais a posse de bola e viu o adversário tentando surpreender em jogadas rápidas. Aos 24 minutos, Milinkovic-Savic cruzou da direita e Immobile se antecipou à marcação para abrir o placar. No fim do primeiro tempo, após cobrança de escanteio, Schiattarella empatou.

No segundo tempo, a Lazio continuou com o domínio da bola e tentou criar as melhores oportunidades de gol. O Benevento, entretanto, se fechou bem e evitou que a equipe da capital italiana balançasse as redes novamente para sair com a vitória.

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