Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lazio e Olympique Marseille empatam sem gols na Liga Europa

Italianos estaciona na vice-liderança do Grupo E, com quatro pontos, enquanto os franceses se mantém em terceiro lugar, com três empates em três partidas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 out 2021 às 17:25

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 17:25

Crédito: Filippo MONTEFORTE / AFP
Lazio e Olympique de Marseille ficaram no empate sem gols nesta quinta-feira, no Estádio Olímpico, em Roma, em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Liga Europa.Felipe Anderson e Lucas Leiva, no time italiano, e Gerson e Luan Peres, pelo francês, foram as atrações brasileiras em campo. Mas nenhuma das equipes conseguiu sair do 0 a 0.
+ Veja a tabela e os jogos da Europa League
Pela Lazio, Immobile quase abriu o placar aos cinco minutos do primeiro tempo, mas chutou por cima do travessão. O italiano ainda balançou as redes em seguida, mas o lance acabou anulado por impedimento.
O resultado é péssimo para os dois lados. A equipe italiana permanece na vice- liderança do Grupo E, com quatro pontos, atrás do Galatasaray, que tem um jogo a menos. Já o Olympique soma três, na terceira posição, após três empates em três partidas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados