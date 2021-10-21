Lazio e Olympique Marseille empatam sem gols na Liga Europa

Crédito: Filippo MONTEFORTE / AFP

Lazio e Olympique de Marseille ficaram no empate sem gols nesta quinta-feira, no Estádio Olímpico, em Roma, em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Liga Europa.Felipe Anderson e Lucas Leiva, no time italiano, e Gerson e Luan Peres, pelo francês, foram as atrações brasileiras em campo. Mas nenhuma das equipes conseguiu sair do 0 a 0.

+ Veja a tabela e os jogos da Europa League

Pela Lazio, Immobile quase abriu o placar aos cinco minutos do primeiro tempo, mas chutou por cima do travessão. O italiano ainda balançou as redes em seguida, mas o lance acabou anulado por impedimento.