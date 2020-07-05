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Lazio é goleada pelo Milan e praticamente dá adeus ao título do Campeonato Italiano

Com a derrota, a Juventus abriu sete pontos de vantagem da vice-líder...
LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2020 às 21:37

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 21:37

Crédito: Tiziana FABI / AFP
Pela 30ª rodada do Campeonato Italiano, o Milan venceu a Lazio fora de casa por 3 a 0. Os gols da partida foram marcados por Çalhanoğlu, Ibrahimovic e Rebic.
PAQUETÁ EM CAMPOO brasileiro entrou aos 38 minutos do primeiro tempo, no lugar de Çalhanoğlu. Ele já havia feito uma boa partida contra a SPAL e parece estar ganhando cada vez mais moral com Pioli.
JUVENTUS AGRADECEQuem agradeceu a derrota da Lazio foi a Juventus. O clube de Turim venceu sua partida na rodada e abriu sete pontos de vantagem. Com o resultado, a Velha Senhora coloca uma mão na taça do Campeonato Italiano.
AINDA RENDEIbrahimovic fez uma bela partida. O sueco deu assistência para Çalhanoğlu marcar o primeiro gol do jogo e, além disso, deixou o dele. Aos 34 minutos do primeiro tempo, o atacante cobrou um pênalti e balançou as redes.
PRÓXIMOS COMPROMISSOSNa próxima terça-feira (7), o Milan enfrenta a Juventus, às 16h45 (horário de Brasília). Por outro lado, a Lazio recebe o Lecce, no mesmo dia, às 14h30.

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