Lazio é goleada pelo Milan e praticamente dá adeus ao título do Campeonato Italiano

Crédito: Tiziana FABI / AFP

Pela 30ª rodada do Campeonato Italiano, o Milan venceu a Lazio fora de casa por 3 a 0. Os gols da partida foram marcados por Çalhanoğlu, Ibrahimovic e Rebic.

PAQUETÁ EM CAMPOO brasileiro entrou aos 38 minutos do primeiro tempo, no lugar de Çalhanoğlu. Ele já havia feito uma boa partida contra a SPAL e parece estar ganhando cada vez mais moral com Pioli.

JUVENTUS AGRADECEQuem agradeceu a derrota da Lazio foi a Juventus. O clube de Turim venceu sua partida na rodada e abriu sete pontos de vantagem. Com o resultado, a Velha Senhora coloca uma mão na taça do Campeonato Italiano.

AINDA RENDEIbrahimovic fez uma bela partida. O sueco deu assistência para Çalhanoğlu marcar o primeiro gol do jogo e, além disso, deixou o dele. Aos 34 minutos do primeiro tempo, o atacante cobrou um pênalti e balançou as redes.