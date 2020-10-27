Lazio corta Immobile e outros três atletas para duelo pela Champions

A Lazio sofreu com ausências pesadas no treino desta terça-feira, véspera da partida contra o Club Brugge pela Liga dos Campeões. Immobile, Luis Alberto, Lazzari, Djavan Anderson e Andreas Pereira não participaram da atividade após serem submetidos aos exames de Covid-19 do protocolo da Uefa 48 horas antes da partida na última segunda-feira. Apesar de não ter tido um pronunciamento oficial, os quatro primeiros foram cortados da relação para o duelo.Andreas Pereira viaja com o restante do elenco, mas o clube italiano também sofre com outras baixas além dos possíveis contaminados pelo novo coronavírus. Radu e Lulic estão machucados há algum tempo, mas os brasileiros Luiz Felipe e Lucas Leiva se juntaram a Cataldi, Strakosha e Armini, que acusaram distúrbios gastrointestinais e febre.