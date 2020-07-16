Lazio conta com retorno de Luiz Felipe para reencontrar a regularidade na reta final do Italiano

Crédito: ALBERTO PIZZOLI / AFP

O zagueiro Luiz Felipe foi a grande atração da Lazio no duelo com a Udinese, disputado na última quarta-feira (15), pela 33ª rodada do Campeonato Italiano. Recuperado de lesão muscular, sofrida pouco antes do reinício do Calcio, o jogador brasileiro fez sua primeira partida como titular depois da retomada do futebol e ajudou a equipe biancoceleste a sair de campo sem ser vazada pela primeira vez após a paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus.

Luiz Felipe, aliás, vinha sendo o grande nome do setor defensivo da Lazio e um dos destaques do clube na excelente campanha da equipe até a parada do futebol na Itália devido à pandemia da Covid-19. Na época da paralisação, ocorrida na 26ª rodada, o time somava 62 pontos e ocupava a vice-liderança na tabela, apenas quatro atrás da Juventus e com um jogo a menos. Além disso, liderada por Luiz Felipe, a equipe possuía a melhor defesa do torneio, com 23 gols sofridos, e também ostentava o fato de ser o clube com menos derrotas, apenas duas.

No retorno da Serie A, no entanto, o técnico Simone Inzaghi não pôde contar com o seu principal zagueiro por causa de uma lesão muscular e viu a consistência defensiva ruir. Em seis jogos disputados, a Lazio sofreu quatro derrotas e tomou gol em todos os duelos, somando 12 no total. A série negativa, aliás, fez com que o clube perdesse a vice-liderança do Italiano, que agora pertence à Atalanta, com 70 pontos. A Lazio vem logo atrás, com 69, oito a menos do que a Juventus, que está no topo da tabela.

Para se ter uma ideia da falta que Luiz Felipe fez ao time, basta analisar os números da equipe com e sem o brasileiro. Com o camisa 3 em campo, o clube biancoceleste sofreu apenas 16 gols em 21 jogos, o que representa 0,76 por partida. Sem ele, essa média dobra para 1,58 por confronto: 19 bolas no fundo das próprias redes em 12 apresentações.

Chama atenção, ainda, a diferença no percentual de aproveitamento da Lazio na competição nacional com o brasileiro em campo. Com Luiz Felipe, o aproveitamento é de 74,6%. Sem ele, porém, despenca para 61,1%.

Além disso, com Luiz Felipe de titular o time não perde no Calcio desde a quinta rodada, disputada no dia 25 de setembro de 2019, quando a Lazio foi superada pela Internazionale, por 2 a 1.

Se sentindo bem e completamente recuperado da lesão muscular, Luiz Felipe comemorou o fato de estar novamente à disposição. ”Infelizmente, tive uma lesão na reta final de nossa preparação para voltar aos jogos, mas isso acontece. Já me sinto super bem e completamente recuperado. Infelizmente, a gente perdeu pontos importantes e deixamos a Juventus distanciar um pouco, mas ainda estamos na briga e vamos lutar pelo título até o final”, afirmou o brasileiro, que também comentou a respeito do momento da equipe.

”Estávamos jogando muito bem até a parada. É difícil explicar, mas tivemos algumas dificuldades em alguns jogos e não conseguimos repetir as atuações de antes. Mesmo assim, confiamos em nosso nosso potencial e iremos manter a esperança de título até o fim”, disse.

Duelo com a JuventusNo próximo final de semana, a Lazio encara a Juventus e o duelo trás boas recordações a Luiz Felipe. O único gol marcado pelo brasileiro na atual edição do Calcio foi, justamente, sobre a equipe de Cristiano Ronaldo, na vitória de 3 a 1, no primeiro turno.

“Tive a felicidade de marcar contra a Juventus e o mais importante foi que a gente saiu com a vitória. Será mais um jogo extremamente complicado porque eles possuem um dos melhores times da Europa e vêm comprovando isso nas últimas temporadas, mas nós temos condições de fazer outra boa apresentação e sair de campo com mais um bom resultado. Precisamos jogar com muita concentração desde o primeiro minuto porque qualquer vacilo pode ser fatal”, finalizou o brasileiro.

Revelado pelo Ituano, Luiz Felipe foi comprado pela Lazio em 2016. Depois de um ano atuando por empréstimo no Salernitana para ganhar experiência, o zagueiro está em sua terceira temporada vestindo a camisa biancoceleste. Ao todo, já atuou em 81 partidas, marcou dois gols, deu três assistências e conquistou três títulos: duas Supercopas da Itália (2017/18 e 2019/20) e uma Copa da Itália (2018/19).

Nesta temporada, o brasileiro é um dos principais jogadores do elenco e já entrou em campo 25 vezes. Dessas, 21 foram pela Serie A, onde o defensor marcou um gol, deu uma assistência e vem sendo um dos protagonistas da equipe.

Dados da Lazio com Luiz Felipe no Calcio21 jogos (19 como titular)14 vitórias5 empates2 derrotas16 gols sofridos74,6% de aproveitamentoMédia de 0,76 gol sofrido por jogo