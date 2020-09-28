Lazio busca a contratação de Andreas Pereira, do Manchester United

A Lazio abriu conversas com o Manchester United por Andreas Pereira. De acordo com a "Sky Sport", o clube italiano quer contar com o meio-campista brasileiro.A proposta da Lazio seria de um empréstimo com opção de compra. O Manchester United deseja emprestar o jogador, mas ainda não chegaram a um acordo sobre a divisão dos salários.
Desde 2012 no Manchester United, Andreas Pereira passou pelas categorias de base do clube inglês. Pelo time principal, o brasileiro disputou 75 partidas, marcou quatro gols e deu cinco assistências.