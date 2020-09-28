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futebol

Lazio busca a contratação de Andreas Pereira, do Manchester United

Meio-campista brasileiro pode deixar o clube inglês após a chegada de Van de Beek...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 13:14

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 13:14
Crédito: AFP
A Lazio abriu conversas com o Manchester United por Andreas Pereira. De acordo com a "Sky Sport", o clube italiano quer contar com o meio-campista brasileiro.A proposta da Lazio seria de um empréstimo com opção de compra. O Manchester United deseja emprestar o jogador, mas ainda não chegaram a um acordo sobre a divisão dos salários.
Desde 2012 no Manchester United, Andreas Pereira passou pelas categorias de base do clube inglês. Pelo time principal, o brasileiro disputou 75 partidas, marcou quatro gols e deu cinco assistências.

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