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futebol

Lazio assina contrato com bisneto de Mussolini, ditador fascista italiano

Romano Mussolini irá integrar elenco sub-18 da Lazio e é visto como um lateral-direito com potencial. Contratação desperta preocupação por conta de relação do clube com fascismo...
LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 10:29

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 10:29

Crédito: Gianni Schicchi / AFP
A Lazio assinou um acordo com Romano Floriani Mussolini, bisneto de Benito Mussolini, ditador fascista italiano do século XX. O lateral direito já fazia parte das categorias de base e agora tem contrato para atuar na equipe sub-18 do time de Roma. A informação pode gerar polêmica, uma vez que o clube possui ligações passadas com grupos de extrema direita.A mãe do atleta se recusou a comentar sobre a contratação do jovem e prefere que não haja envolvimento entre política e futebol na carreira do filho. Alessandra Mussolini afirmou que o foco de Romano Mussolini está na Lazio, em seu futuro e que ele não deseja ter interferência externa nas suas decisões.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Há um medo de que o nome de Mussolini na camisa da Lazio encoraje a presença de torcedores radicais. Em 2018, o clube foi multado após um grupo encher o campo do Estádio Olímpico com adesivos de Anne Frank, jovem judia morta no Holocausto, com a camisa da Roma, principal rival do clube albiceleste.
Em 2005, o atacante Paolo Di Canio foi multado após realizar um sinal fascista para a torcida da Lazio depois de uma vitória em um clássico contra a Roma. Mais tarde, o centroavante alegou que seu braço esticado foi mal interpretado, mas as autoridades decidiram manter a punição ao jogador na época.
Mussolini foi um dos principais algozes da humanidade ao lado de Adolf Hitler. O ditador italiano, que permaneceu no topo do país entre 1922 e 1943, se aliou com o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Suas políticas incluíam a crença em uma raça superior, xenofobia, imperialismo e culto ao líder.

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