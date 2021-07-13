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futebol

Lazio anuncia o retorno do meia brasileiro Felipe Anderson

Jogador revelado pelo Santos volta ao clube italiano depois de atuar por West Ham e Porto nos últimos três anos. Clube de Roma não pagará nada pela transferência...

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 13:46

LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2021 às 13:46
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Depois de uma passagem apagada pelo futebol português na temporada 2020/21, o meia-atacante Felipe Anderson está de volta à Lazio, da Itália. Nesta terça-feira, o clube da capital do País da Bota anunciou o retorno do atleta de 28 anos, que pertencia ao West Ham, da Inglaterra.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League 2021/22Emprestado ao Porto no último ano, o brasileiro atuou apenas 15 vezes, com um gol e três assistências pelos Dragões, e foi devolvido à equipe de Londres. Fora dos planos do clube inglês, o jogador voltará ao time onde atuou por cinco temporadas, entre 2013 e 2018.
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De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, da emissora "Sky Sports" e do jornal "The Guardian", a Lazio não pagará nada ao West Ham, que liberou o jogador sem custos. Por outro lado, os Hammers ficarão com 50% do passe do atleta em uma eventual transferência. + Termômetro da Seleção: veja quem decepcionou e quem ganhou pontos durante a Copa América
Pela Lazio, Felipe Anderson entrou em campo 177 vezes, com 34 gols marcados e 39 assistências distribuídas na equipe de Roma, além de ter conquistado o título da Supercopa da Itália 2016/17. Em 2016, o meia conquistou o ouro olímpico com a Seleção Brasileira nos Jogos do Rio de Janeiro.

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