Lazio anuncia o retorno do meia brasileiro Felipe Anderson

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

Depois de uma passagem apagada pelo futebol português na temporada 2020/21, o meia-atacante Felipe Anderson está de volta à Lazio, da Itália. Nesta terça-feira, o clube da capital do País da Bota anunciou o retorno do atleta de 28 anos, que pertencia ao West Ham, da Inglaterra.

+ Veja a tabela e os jogos da Premier League 2021/22Emprestado ao Porto no último ano, o brasileiro atuou apenas 15 vezes, com um gol e três assistências pelos Dragões, e foi devolvido à equipe de Londres. Fora dos planos do clube inglês, o jogador voltará ao time onde atuou por cinco temporadas, entre 2013 e 2018.

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De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, da emissora "Sky Sports" e do jornal "The Guardian", a Lazio não pagará nada ao West Ham, que liberou o jogador sem custos. Por outro lado, os Hammers ficarão com 50% do passe do atleta em uma eventual transferência. + Termômetro da Seleção: veja quem decepcionou e quem ganhou pontos durante a Copa América