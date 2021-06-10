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Lazio anuncia Maurizio Sarri como novo técnico, e presidente comemora: 'Um amante do futebol'

Treinador de 62 anos chega para colocar o time da capital novamente na Champions League. Biancocelesti será o 21º time que ele comandará em sua carreirra...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2021 às 10:20

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 10:20

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Após perder o técnico Simone Inzaghi, que acertou com a Inter de Milão, a Lazio anunciou a chegada do treinador Maurizio Sarri, de 62 anos. O vínculo terá duração de duas temporadas com a equipe da capital, com a possibilidade de renovação por mais um ano.
+ Eurocopa começa nesta sexta-feira: veja os jogos e a tabela do torneio!De acordo com o jornal "Corrierre dello Sport", de Roma, o acordo prevê o pagamento de 3,3 milhões de euros por ano, algo em torno de R$ 20 milhões. O principal objetivo do comandante será colocar a Biancocelesti na Champions League, uma vez que o clube não disputará o torneio neste ano.
+ Confira uma seleção com jogadores que não foram convocados para a Eurocopa
Presidente da Lazio, Claudio Lotito comemorou o acertou com Sarri, que estava sem clube desde que foi demitido da Juventus em 2020, e disse que o treinador é um "amante do futebol".
- Pensamos que quando fazemos as coisas, o Sarri é um amante do futebol, um professor e constituirá uma mais-valia para o crescimento da equipe e dos jogadores para atingir os objetivos que o clube e a equipe esperam.
+ Bélgica, França, Inglaterra ou Portugal: qual seleção é a favorita ao título da Eurocopa? Vote!
A Lazio será o 21º time da carreira de Maurizio Sarri, que já conquistou o Campeonato Italiano e a Liga Europa, por Juventus e Chelsea, respectivamente, ambas em apenas uma oportunidade.

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