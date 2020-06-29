Layvin Kurzawa renova com o Paris Saint-Germain por quatro anos

Layvin Kurzawa renovou com o Paris Saint-Germain por quatro anos. O vínculo do jogador terminaria no final de agosto e ele podia assinar de graça com qualquer clube.
Na última semana, a "France Football" informou que o aumento de salário do jogador seria de 100% com o novo contrato. Kurzawa era disputado por equipes como Barcelona, Arsenal e outros gigantes europeus.
Pelo clube francês, Kurzawa participou de 123 jogos, marcou 13 gols e deu 21 assistências.