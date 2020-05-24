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futebol

Lautaro recusa nova oferta de renovação da Inter de Milão

Detalhes da proposta não foram divulgados, mas informação aumenta rumores de que argentino está mais perto de jogar com Messi pelo Barcelona na próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2020 às 11:43

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 11:43

Crédito: Lautaro recusa proposta da Inter e está mais próximo do Barcelona (AFP
Lautaro Martínez parece cada vez mais próximo do Barcelona após recusar uma nova oferta de contrato da Inter de Milão, segundo o site “Calciomercato”. Não há informações sobre detalhes da proposta, mas sabe-se que ela iria melhorar financeiramente a atual condição do argentino para que ele pudesse seguir na equipe e cumprir o vínculo que tem até 2023.
Dessa forma, a equipe blaugrana continua tentando negociar a chegada do atacante através de trocas, mas encontra dificuldade em dar opções que se encaixem no sistema de Antonio Conte. Desde o início da operação, nomes como Semedo, Junior Firpo, Umtiti, Vidal e Rakitic já foram especulados, mas nenhum acerto foi feito.
Com as dificuldade em encontrar um centroavante no mercado, os italianos parecem tentar uma cartada para manter Lautaro no time. Mertens decidiu renovar com o Napoli, Timo Werner é uma contratação cara e Cavani aguarda uma proposta de renovação do Paris Saint-Germain.
Outras equipes também foram cotadas como possíveis destinos para o ex-Racing, como o Manchester City e o PSG, mas diversos meios informam que o sonho do camisa 10 é jogar ao Lado de Messi. Com isso, só o Barcelona segue negociando para achar um denominador comum com a Inter e fechar a operação.E MAIS:Entorno de Arthur nega imprensa italiana e atleta deve seguir no BarçaEverton faz última proposta por Todibo, zagueiro do BarcelonaPSG e Inter de Milão já conversam por transferência de IcardiEm rede social, Casillas revela desejo de voltar ao Real Madrid E MAIS:

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