Lautaro recusa nova oferta de renovação da Inter de Milão

Crédito: Lautaro recusa proposta da Inter e está mais próximo do Barcelona (AFP

Lautaro Martínez parece cada vez mais próximo do Barcelona após recusar uma nova oferta de contrato da Inter de Milão, segundo o site “Calciomercato”. Não há informações sobre detalhes da proposta, mas sabe-se que ela iria melhorar financeiramente a atual condição do argentino para que ele pudesse seguir na equipe e cumprir o vínculo que tem até 2023.

Dessa forma, a equipe blaugrana continua tentando negociar a chegada do atacante através de trocas, mas encontra dificuldade em dar opções que se encaixem no sistema de Antonio Conte. Desde o início da operação, nomes como Semedo, Junior Firpo, Umtiti, Vidal e Rakitic já foram especulados, mas nenhum acerto foi feito.

Com as dificuldade em encontrar um centroavante no mercado, os italianos parecem tentar uma cartada para manter Lautaro no time. Mertens decidiu renovar com o Napoli, Timo Werner é uma contratação cara e Cavani aguarda uma proposta de renovação do Paris Saint-Germain.