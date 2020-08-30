Lautaro Martínez se distancia do Barcelona após polêmica com Messi

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

A grande polêmica envolvendo o Barcelona e a possível saída de Messi está interferindo na cabeça de Lautaro Martínez. Segundo o “Corriere dello Sport”, o atacante argentino não quer ir para o clube catalão diante dessa situação e pode renovar seu contrato com a Inter de Milão, o que deve distanciá-lo da equipe culé.

O melhor jogador do mundo era um dos fatores para que o atacante decidisse que para a Catalunha. Por outro lado, a permanência de Antonio Conte no comando técnico do time nerazzurri é um fator positivo para que o argentino permaneça no futebol italiano, onde tem contrato até 2023, mas pode melhorar seu salário.