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futebol

Lautaro Martínez se distancia do Barcelona após polêmica com Messi

Atacante argentino pode renovar contrato com a Inter de Milão após confirmação da permanência de Antonio Conte. Argentino era principal nome para substituir Suárez...

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 12:16

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2020 às 12:16
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
A grande polêmica envolvendo o Barcelona e a possível saída de Messi está interferindo na cabeça de Lautaro Martínez. Segundo o “Corriere dello Sport”, o atacante argentino não quer ir para o clube catalão diante dessa situação e pode renovar seu contrato com a Inter de Milão, o que deve distanciá-lo da equipe culé.
O melhor jogador do mundo era um dos fatores para que o atacante decidisse que para a Catalunha. Por outro lado, a permanência de Antonio Conte no comando técnico do time nerazzurri é um fator positivo para que o argentino permaneça no futebol italiano, onde tem contrato até 2023, mas pode melhorar seu salário.
Lautaro Martínez era o nome preferido da diretoria culé para substituir Luis Suárez, de saída por não fazer parte do projeto de Ronald Koeman. Na última temporada, o argentino participou de 49 jogos com a camisa da Inter, marcou 21 gols e contribuiu com sete assistências. Além disso, foi vice-campeão Italiano e da Liga Europa.

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