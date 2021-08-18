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Lautaro Martínez se aproxima de renovação com a Inter de Milão

Atacante argentino é tratado como protagonista do clube após a saída de Lukaku para o Chelsea. Novo acordo deve ter duração até 2025...
LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2021 às 12:54

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 12:54

Crédito: VINCENZO PINTO / AFP
A Inter de MIlão saiu otimista após as primeiras conversas com Alejandro Camaño, empresário de Lautaro Martínez, pela renovação de contrato do atacante, segundo o "La Gazzetta dello Sport". O novo acordo com o argentino deve se estender até 2025.Apesar da confiança, os dirigentes do clube italiano devem se sentar mais algumas vezes com o agente para definir detalhes do novo contrato. Camaño pediu um salário de sete milhões de euros (R$ 43 milhões) líquidos por temporada para o atacante. Em uma primeira oferta, a Inter ofereceu cinco milhões de euros (R$ 30 milhões) por ano.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Segundo a imprensa italiana, é possível que as partes entrem em um acordo para o atleta receber seis milhões de euros (R$ 37 milhões) por ano. Além disso, Lautaro Martínez receberá um projeto esportivo em que será o grande protagonista do clube nerazzurri após a saída de Lukaku para o Chelsea.
O desejo da estender a permanência do argentino é tão grande que a Inter de Milão recusou duas propostas do Tottenham e do Atlético de Madrid pelo camisa 10. O empresário do atleta também garantiu que o atacante está feliz na Itália.

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