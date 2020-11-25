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Lautaro Martínez revela qual jogador de futebol foi seu ídolo na infância

Entrevista foi publicada em revista da Inter de Milão antes de duelo contra o Real Madrid pela Liga dos Campeões. Duelo desta quarta-feira é decisivo para ambos os times...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 11:39

LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 11:39
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Em entrevista para a revista publicada pela Inter de Milão em toda manhã de jogo, Lautaro Martínez revelou que o atacante Falcao García é o seu ídolo no futebol. O argentino admitiu que sua admiração começou quando o colombiano atuava e fazia sucesso no River Plate antes de ir para a Europa.
- Meu ídolo de infância foi Falcao. Quando criança, eu o admirava quando jogava no River Plate. Eu o conheci na Copa América e pedi para trocar camisa com ele.Lautaro Martínez se prepara para a partida desta quarta-feira contra o Real Madrid pela Liga dos Campeões, às 17h (horário de Brasília). Os italianos precisam da vitória para seguir sonhando com uma classificação às oitavas de final após decepcionar na última temporada.

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