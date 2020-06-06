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futebol

Lautaro Martínez faz acordo com técnico Antonio Conte, diz jornal

Atacante argentino tenta dar mais um passo para realizar o desejo de jogar pelo Barcelona na próxima temporada. Atleta está vivo em três competições com a Inter de Milão...
LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2020 às 12:33

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 12:33

Crédito: Reprodução / Twitter
Lautaro Martínez, em mais uma tentativa de se aproximar do Barcelona, entrou em acordo com o técnico da Inter de Milão, Antonio Conte, visando sua saída da Itália, de acordo com o “La Gazzetta dello Sport”. O argentino confessou ao comandante o desejo de rumar para a Catalunha, mas afirmou que se dedicaria ao máximo até o último dia em que vestisse a camisa nerazzurri.
O camisa 10 do clube italiano tem compromisso com a equipe em três competições, começando pela Copa da Itália a partir do próximo sábado, contra o Napoli. Além do Campeonato Italiano, “El Toro” também segue vivo com o time na Liga Europa, em que está na fase de oitavas de final, vai enfrentar o Getafe, mas o torneio só voltará a ser disputado em agosto.
A novela de Lautaro Martínez no Barça é a mais antiga desta janela de transferências e ainda não há nenhum acordo entre os clubes. O atacante já deixou claro seu desejo de atuar ao lado de Messi e os culés tentam negociar a contratação através de trocas, mas também com uma compensação financeira. Nesse tempo, PSG, Manchester City e Real Madrid também se interessaram pelo atleta, mas o argentino está disposto a vestir a camisa blaugrana na próxima temporada.E MAIS:Suárez recebe alta médica após cinco meses parado por lesão no joelhoTolói acredita que Atalanta pode melhorar de rendimento na voltaTrês clubes do top-5 da Premier League estão interessados em Eduardo Quaresma, do Sporting'Estamos prontos para voltar à competição', revela Éder Militão E MAIS:

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