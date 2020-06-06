Lautaro Martínez faz acordo com técnico Antonio Conte, diz jornal

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Lautaro Martínez, em mais uma tentativa de se aproximar do Barcelona, entrou em acordo com o técnico da Inter de Milão, Antonio Conte, visando sua saída da Itália, de acordo com o “La Gazzetta dello Sport”. O argentino confessou ao comandante o desejo de rumar para a Catalunha, mas afirmou que se dedicaria ao máximo até o último dia em que vestisse a camisa nerazzurri.

O camisa 10 do clube italiano tem compromisso com a equipe em três competições, começando pela Copa da Itália a partir do próximo sábado, contra o Napoli. Além do Campeonato Italiano, “El Toro” também segue vivo com o time na Liga Europa, em que está na fase de oitavas de final, vai enfrentar o Getafe, mas o torneio só voltará a ser disputado em agosto.