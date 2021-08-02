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futebol

Lautaro Martínez entra na mira do Tottenham em caso de saída de Kane

Centroavante inglês não se reapresentou aos treinamentos da equipe londrina nesta segunda-feira e clima de tensão entre clube e atleta aumenta...

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 10:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 ago 2021 às 10:25
Crédito: Divulgação/Inter de Milão
O Tottenham pensa na contratação do atacante Lautaro Martínez nesta janela de transferências em caso de saída de Harry Kane, segundo a imprensa inglesa. O centroavante não se reapresentou no Centro de Treinamento dos Spurs nesta segunda-feira e força uma saída.Após a venda de Hakimi ao Paris Saint-Germain, a Inter de Milão tem as contas mais equilibradas e não vê a necessidade em se desfazer dos seus principais atletas. Com isso, especula-se que apenas uma oferta na faixa dos 90 milhões de euros (R$ 546 milhões) seria aceito pela equipe italiana.
> Veja a tabela da Premier League
O atacante argentino tem contrato com o time comandado por Simone Inzaghi até 2023. Os nerazzurris planejam renovar o vínculo de um dos seus principais atletas do elenco. E apesar das especulações, ainda não há nenhuma proposta oficial pelo atleta sendo que a janela de transferências se encerra no próximo dia 31 de agosto.
O Tottenham só deve buscar Lautaro Martínez neste mercado em caso de saída de Harry Kane. O atacante tem o desejo de se transferir para o Manchester City, mas a negociação está pendente dos Spurs, que não querem liberar o artilheiro.

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