Lautaro Martínez deve esperar pelo Barcelona até 2021 sem renovar

Lautaro Martínez já teria indicado aos dirigentes do Barcelona que esperaria o clube até 2021 para se transferir, de acordo com o “Mundo Deportivo”. Apesar de não ser o cenário ideal para o atacante, o argentino, que tem contrato até 2023, acredita que se não renovar com a Inter de Milão até a próxima temporada, o clube italiano não dificultaria sua saída.O jovem de 22 anos já manifestou seu desejo aos dirigentes nerazzurris de jogar na Catalunha ao lado de Messi, mas diante da dificuldade da mudança para a próxima temporada, os italianos devem oferecer um novo vínculo. O objetivo da Inter era dobrar o salário do camisa 10, mas não facilitar uma possível saída no futuro.