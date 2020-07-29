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futebol

Lautaro Martínez deve esperar pelo Barcelona até 2021 sem renovar

Atacante argentino deve receber propostas de ampliação de vínculo com a Inter de Milão, mas está disposto a recusar para sair da Itália para a Catalunha no próximo ano...

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 08:53

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2020 às 08:53
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Lautaro Martínez já teria indicado aos dirigentes do Barcelona que esperaria o clube até 2021 para se transferir, de acordo com o “Mundo Deportivo”. Apesar de não ser o cenário ideal para o atacante, o argentino, que tem contrato até 2023, acredita que se não renovar com a Inter de Milão até a próxima temporada, o clube italiano não dificultaria sua saída.O jovem de 22 anos já manifestou seu desejo aos dirigentes nerazzurris de jogar na Catalunha ao lado de Messi, mas diante da dificuldade da mudança para a próxima temporada, os italianos devem oferecer um novo vínculo. O objetivo da Inter era dobrar o salário do camisa 10, mas não facilitar uma possível saída no futuro.
O nome de Lautaro é especulado no Barcelona há alguns meses, mas a crise financeira provocada pela Covid-19 atrapalhou os planos culés. Sem o músculo econômico necessário para barganhar uma oferta, os blaugranas perderam a oportunidade de pagar a rescisão do argentino e deve negociar diretamente com a equipe italiana uma nova proposta.

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