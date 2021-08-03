Lautaro Martínez, Barella e Bastoni começam pré-temporada na Inter de Milão

Os italianos Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, além do argentino Lautaro Martínez, voltaram ao Suning Training Center após suas vitoriosas participação na Eurocopa e Copa América, e estão já começaram a pré-temporada com a Inter de Milão.
Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 16:59
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