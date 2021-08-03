Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lautaro Martínez, Barella e Bastoni começam pré-temporada na Inter de Milão

Trio importante de jogadores da Inter de Milão iniciou a preparação física de treinamentos nesta pré-temporada...

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 16:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 ago 2021 às 16:59
Os italianos Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, além do argentino Lautaro Martínez, voltaram ao Suning Training Center após suas vitoriosas participação na Eurocopa e Copa América, e estão já começaram a pré-temporada com a Inter de Milão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internazionale
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados