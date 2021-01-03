Lautaro faz três, Lukaku joga bem e Inter vence Crotone no Italiano

Crédito: Lautaro faz hat-trick, brilha e ajuda Inter em grande vitória no Campeonato Italiano (MIGUEL MEDINA / AFP

A Inter de Milão teve um primeiro tempo complicado, mas conseguiu realizar uma gran segunda etapa contra o Crotone e goleou o modesto time italiano por 6 a 2. Com show de Lautaro, autor de três gols, e ótima participação de Lukaku, a equipe de Antonio Conte segue na briga pelo título do Calcio.SUSTOO primeiro bom ataque do jogo foi do Crotone e após jogada ensaiada de escanteio curto, Zanelatto aproveitou a bola levantada e abriu o placar aos 11 minutos. A resposta da Inter não demorou a chegar e aos 19, Lautaro Martínez recebeu ótimo passe em profundidade de Lukaku, infiltrou na área e finalizou sem chances para empatar a partida.

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MOVIMENTADOAos 30, a Inter virou o duelo após Barella fazer jogada pela esquerda, cruzar e o zagueiro Marrone empurrar contra as próprias redes antes de Lautaro. Cinco minutos depois, Golemic empatou o confronto para a equipe visitante após converter pênalti cometido por Vidal. O camisa 10 da Inter teve ótima chance de fazer seu segundo gol ao sair cara a cara com Cordaz no final da primeira etapa, mas finalizou em cima do goleiro.