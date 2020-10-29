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Lautaro exige triplo do salário para renovar com a Inter de Milão

2,5 milhões de euros (cerca de R$ 17 milhões) separam o clube italiano do acordo com o atacante argentino, que desperta interesse do Barcelona...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 15:24

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2020 às 15:24
Crédito: AFP
A novela da negociação de renovação de Lautaro Martínez com a Inter de Milão ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira. De acordo com o jornal italiano Gazzetta Dello Sport, o clube se dispôs a pagar um salário anual de 5 milhões de euros (cerca de R$ 34 milhões) ao atacante argentino, que recebe metade dessa quantia. No entanto, o atleta pede o valor de 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões) para estender o vínculo e permanecer no clube.O contrato atual entre as partes é válido até o fim da temporada 2022/23, mas Lautaro Martínez vem despertando interesse de vários clubes, principalmente o Barcelona. Na última janela de transferências, o clube catalão tentou viabilizar a contratação do atleta, mas esbarrou nas questões financeiras.
Atualmente com salário anual de 2,5 milhões de euros (R$ 17 milhões), o atacante é apenas o 13º mais bem pago do elenco e busca uma valorização. Em coletiva antes da partida contra o Shakhtar Donetsk, Lautaro despistou sobre o fururo.
- Neste momento só posso dizer que faço o meu melhor para crescer e ajudar a minha equipe. Amanhã não sei o que vai acontecer, mas aqui estou feliz e agradeço à torcida e também ao pessoal do clube.

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