Lautaro exige triplo do salário para renovar com a Inter de Milão

A novela da negociação de renovação de Lautaro Martínez com a Inter de Milão ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira. De acordo com o jornal italiano Gazzetta Dello Sport, o clube se dispôs a pagar um salário anual de 5 milhões de euros (cerca de R$ 34 milhões) ao atacante argentino, que recebe metade dessa quantia. No entanto, o atleta pede o valor de 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões) para estender o vínculo e permanecer no clube.O contrato atual entre as partes é válido até o fim da temporada 2022/23, mas Lautaro Martínez vem despertando interesse de vários clubes, principalmente o Barcelona. Na última janela de transferências, o clube catalão tentou viabilizar a contratação do atleta, mas esbarrou nas questões financeiras.