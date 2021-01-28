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Lautaro e Inter de Milão estão próximos de novo acordo até 2024

Atacante deve permanecer no clube italiano, embora tenha sido alvo de rumores na última temporada. Não há informações sobre o possível novo salário do argentino...
LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2021 às 09:59

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 09:59

Crédito: VINCENZO PINTO / AFP
Lautaro Martínez está próximo de acertar sua renovação contratual com a Inter de Milão, segundo a imprensa italiana. O atacante deve assinar um novo vínculo até 2024 e sua cláusula de rescisão contratual será de 111 milhões de euros (R$ 722 milhões) para clubes de fora da Itália, enquanto a multa será de 150 milhões de euros (R$ 976 milhões) para equipes do mesmo país.Embora a negociação esteja próxima de um final feliz, não há informações sobre o novo salário do argentino. O camisa 10 pediu cerca de 7,5 milhões de euros (R$ 48 milhões) por temporada, enquanto o clube acreditava que cinco milhões de euros (R$ 32,5 milhões) por ano seriam suficientes.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
O atual contrato do jogador vai até 2023 e a Inter tentou um acordo que fosse até 2025, mas foi recusado por Lautaro. Apesar disso, o atleta mostra sua fidelidade ao clube italiano e não deve sair nas próximas janelas de transferências, embora tenha sido muito especulada sua ida para o Barcelona em 2020, antes da crise da Covid-19.

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