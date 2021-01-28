Lautaro e Inter de Milão estão próximos de novo acordo até 2024

Lautaro Martínez está próximo de acertar sua renovação contratual com a Inter de Milão, segundo a imprensa italiana. O atacante deve assinar um novo vínculo até 2024 e sua cláusula de rescisão contratual será de 111 milhões de euros (R$ 722 milhões) para clubes de fora da Itália, enquanto a multa será de 150 milhões de euros (R$ 976 milhões) para equipes do mesmo país.Embora a negociação esteja próxima de um final feliz, não há informações sobre o novo salário do argentino. O camisa 10 pediu cerca de 7,5 milhões de euros (R$ 48 milhões) por temporada, enquanto o clube acreditava que cinco milhões de euros (R$ 32,5 milhões) por ano seriam suficientes.