Lautaro brilha, Inter vence o Milan e é finalista da Copa da Itália

No jogo de volta da semifinal da Copa da Itália, melhor para a Internazionale. Com dois gols de Lautaro Martínez e um de Gosens, a Inter despachou o Milan com uma vitória imponente por 3 a 0 e está na decisão da competição. O time nerazzurri espera o vencedor do confronto entre Juventus e Fiorentina para saber quem será seu adversário na grande final.QUE GOLAÇOO clássico no San Siro esteve com placar zerado por exatamente quatro minutos. Logo no primeiro lance de perigo da partida, Lautaro Martínez recebeu bom passe de Darmian no meio da área e finalizou de voleio, sem chances para o goleiro Maignan, para abrir o marcador para a Inter.
MILAN TENTA REAGIRAtrás no placar, o time rossonero foi em busca do empate e encurralou a Inter dentro de seu próprio campo. O Milan teve duas boas chances de marcar, uma com Calabria, que parou em defesa de Handanovic, e a segunda em bola dividida que quase foi parar dentro do gol da Inter.CONTRA-ATAQUE MORTALRecuada, a Inter aproveitou da velocidade da sua dupla de ataque para verticalizar as chances e punir o Milan. Aos 40 minutos, Correa recebeu e deu linda assistência para Lautaro Martínez. O atacante tocou com categoria, na saída de Maignan, e ampliou para o time nerazzuri.
DESCONTOU, MAS...Tônica do primeiro tempo, o Milan foi para cima da Inter na segunda etapa em busca dos gols que dariam vida ao jogo e chegou a conseguir. Após cruzamento na área, a bola sobrou para Bennacer finalizar de fora da área e morreu nas redes. Contudo, o VAR chamou o árbitro de campo para análise do lance e marcou impedimento na jogada.
MATOU O JOGOJá na reta final de partida, a Inter novamente aproveitou da velocidade para marcar e enterrar qualquer possibilidade de reação do Milan na partida. Brozovic foi até a linha de fundo, achou Gosens no meio da zaga da Inter e o alemão apenas escorou para as redes para dar números finais ao duelo e carimbar a classificação da Inter para a decisão da Coppa Italia.