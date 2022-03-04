Lautaro anota hat-trick, Dzeko marca dois e Inter de Milão volta a liderança do Campeonato Italiano

A Inter de Milão goleou a Salernitana por 5 a 0 no San Siro pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. Com a vitória, a Inter de Milão voltou a assumir a liderança da competição. Os destaques da partida foram Lautaro Martínez e Dzeko, com 3 e 2 gols, respectivamente.> Veja a tabela do Campeonato Italiano

SAI, ZICA!A Inter de Milão voltou a marcar após quatro jogos e fez logo dois gols na primeira etapa. Aos 22 minutos, Barella acertou um lindo passe entre os zagueiros para Lautaro Martínez, que dominou e bateu cruzado para marcar o primeiro da partida. Depois, aos 40, Lautaro recebeu dentro da área e bateu no canto do goleiro.

HAT-TRICK DE LAUTARO!Lautaro Martínez brilhou e marcou seu terceiro gol no jogo. Aos 11 minutos do segundo tempo, Dzeko recebeu na direita e deu um lindo cruzamento para Lautaro Martínez marcar mais um para a Inter.

DZEKO DUAS VEZES!Não bastou a ótima atuação de Lautaro, Dzeko também roubou as cenas. Além de uma assistência, o atacante anotou dois no jogo. Aos 19 minutos da etapa final, Gosens recebeu dentro da área e rolou para Dzeko marcar. Em seguida, aos 24, Dzeko recebeu cruzamento, se antecipou da marcação e marcou o gol que definiu o resultado.

TABELACom a vitória, a Inter de Milão voltou a liderança do Campeonato Italiano. Com 58 pontos, a equipe lidera a competição e disputa o título com o Napoli e Milan, ambos com 57 pontos.