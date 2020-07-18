Laurent Blanc é oferecido para o cargo de treinador do Barcelona

Crédito: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

O técnico Laurent Blanc foi oferecido ao Barcelona nas últimas semanas, segundo confirmou o jornal ‘Mundo Deportivo”. O nome do francês passou a ser cogitado após se tornar agenciado por Jorge Mendes, empresário português com bastante influência na equipe blaugrana. O treinador é uma opção uma vez que Quique Setién faz um trabalho abaixo do esperado e tem o cargo ameaçado para a próxima temporada.

O ex-comandante do Paris Saint Germain e seleção francesa também foi oferecido ao Valencia, devido a boa relação entre Jorge Mendes e o proprietário da equipe do Mestalla, Peter Lim. A imprensa francesa disse que Blanc recusou ofertas do Mundo Árabe e do Fenerbahce. O veterano está desde 2016 sem treinar um time.