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futebol

Laurent Blanc é oferecido para o cargo de treinador do Barcelona

Técnico francês está sendo agenciado por Jorge Mendes que o ofereceu ao clube culé e ao Valencia. Ex-comandante do PSG e seleção francesa está desde 2016 sem trabalhar...
LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2020 às 16:12

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 16:12

Crédito: CHARLY TRIBALLEAU/AFP
O técnico Laurent Blanc foi oferecido ao Barcelona nas últimas semanas, segundo confirmou o jornal ‘Mundo Deportivo”. O nome do francês passou a ser cogitado após se tornar agenciado por Jorge Mendes, empresário português com bastante influência na equipe blaugrana. O treinador é uma opção uma vez que Quique Setién faz um trabalho abaixo do esperado e tem o cargo ameaçado para a próxima temporada.
O ex-comandante do Paris Saint Germain e seleção francesa também foi oferecido ao Valencia, devido a boa relação entre Jorge Mendes e o proprietário da equipe do Mestalla, Peter Lim. A imprensa francesa disse que Blanc recusou ofertas do Mundo Árabe e do Fenerbahce. O veterano está desde 2016 sem treinar um time.
No entanto, a situação na Catalunha não é das melhores e o próximo ano será de eleições para presidentes, o que pode agravar o quadro político interno. O francês, caso estivesse em negociação, poderia exigir dois anos de contrato, o que seria uma aposta ousada para treinar uma equipe que se encontra em dificuldades após quatro anos longe dos gramados.

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