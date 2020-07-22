Laurent Blanc aparece como alternativa para substituir Setién

Crédito: Franck Fife / AFP

Quique Setién permanecerá no Barcelona até o final da temporada, mas para a próxima ainda é uma incógnita. O jornal "L'Equipe" informa que os catalães estudam Laurent Blanc como candidato para substituir o treinador.

Blanc foi oferecido ao Barça há algumas semanas. Agenciado por Jorge Mendes, o agente tem uma boa relação com o Barcelona. O treinador também foi oferecido ao Valencia.

Apesar disso, Blanc não conta com a aprovação de Eric Abidal, diretor de futebol do clube catalão. O ex-jogador acredita que Quique Setién ainda possa fazer um grande trabalho na próxima temporada.