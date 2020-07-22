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futebol

Laurent Blanc aparece como alternativa para substituir Setién

Barcelona estuda oferecer um ano de contrato ao
treinador francês, mas Abidal não apoia a contratação...
LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2020 às 16:23

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 16:23

Crédito: Franck Fife / AFP
Quique Setién permanecerá no Barcelona até o final da temporada, mas para a próxima ainda é uma incógnita. O jornal "L'Equipe" informa que os catalães estudam Laurent Blanc como candidato para substituir o treinador.
Blanc foi oferecido ao Barça há algumas semanas. Agenciado por Jorge Mendes, o agente tem uma boa relação com o Barcelona. O treinador também foi oferecido ao Valencia.
Apesar disso, Blanc não conta com a aprovação de Eric Abidal, diretor de futebol do clube catalão. O ex-jogador acredita que Quique Setién ainda possa fazer um grande trabalho na próxima temporada.
Desde que deixou o PSG em 2016, Blanc teve propostas para continuar treinando, principalmente do Sevilla e Galatasaray, mas o francês rejeitou todas.

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