Lateral Victor Ferraz comemora retorno ao Náutico

Aos 34 anos, Victor Ferraz foi oficializado como novo reforço do Náutico e não escondeu a satisfação por ter retornar ao clube pernambucano.

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Após anos na categoria de base do Timbu, o lateral-esquerdo foi embora e desenvolveu a sua carreira longe dos Aflitos.

Agora, de volta ao clube que tem uma grande identificação, Victor Ferraz não esconde a sua alegria e projeta uma excelente passagem.

‘Sempre tive essa vontade de jogar pelo profissional do clube, depois de tantos anos jogando na base, assistindo tantos jogos ali na arquibancada, sentindo o calor do torcedor. Vi muitos momentos maravilhosos e também momentos de sofrimento. Passei por tudo isso e poder retornar, ter a oportunidade de jogar no profissional do Náutico me faz sentir realizado’, afirmou ao ge, antes de completar:

‘Passei um bom tempo morando embaixo das arquibancadas, sentindo aquele calor ali nos dias dos jogos. O torcedor chegando, passando ali por cima. Toda aquela movimentação. Relembrar tudo isso vai ser algo emocionante’.