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futebol

Lateral Victor Ferraz comemora retorno ao Náutico

Jogador não teve a oportunidade de atuar no time principal do Timbu e chega para compor o elenco da Série B...

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 15:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 abr 2022 às 15:44
Aos 34 anos, Victor Ferraz foi oficializado como novo reforço do Náutico e não escondeu a satisfação por ter retornar ao clube pernambucano.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Após anos na categoria de base do Timbu, o lateral-esquerdo foi embora e desenvolveu a sua carreira longe dos Aflitos.
Agora, de volta ao clube que tem uma grande identificação, Victor Ferraz não esconde a sua alegria e projeta uma excelente passagem.
‘Sempre tive essa vontade de jogar pelo profissional do clube, depois de tantos anos jogando na base, assistindo tantos jogos ali na arquibancada, sentindo o calor do torcedor. Vi muitos momentos maravilhosos e também momentos de sofrimento. Passei por tudo isso e poder retornar, ter a oportunidade de jogar no profissional do Náutico me faz sentir realizado’, afirmou ao ge, antes de completar:
‘Passei um bom tempo morando embaixo das arquibancadas, sentindo aquele calor ali nos dias dos jogos. O torcedor chegando, passando ali por cima. Toda aquela movimentação. Relembrar tudo isso vai ser algo emocionante’.
Crédito: Divulgação/Náutico

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