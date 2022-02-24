Lateral ucraniano do Manchester City chama Putin de 'monstro': 'que você morra de forma dolorosa'

Lateral-esquerdo do Manchester City, o jogador Oleksandr Zinchenko confrontou o presidente Vladimir Putin, da Rússia, após o anúncio da invasão ao território ucraniano, onde o ala nasceu, por parte dos russos. O atleta de 25 anos chamou o político de "monstro" nas redes sociais e desejou sua morte. - Espero que você morra da forma mais dolorosa possível, seu monstro - publicou Zinchenko sua conta no Instagram.

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- Um país cujas fronteiras devem continuar intactas. Meu país pertence aos ucranianos e ninguém jamais será capaz de tomá-lo. Nós não vamos desistir. Glória à Ucrânia - declarou Zinchenko em parte do texto. Clique aqui para ver a publicação completa.

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ENTENDA O CASODesde 2014, a região de Donetsk se declarou independente da Ucrânia e por conta dos conflitos geopolíticos, o Shakhtar teve que deixar a cidade de origem e atuar em Kiev. O mesmo acontece com a região de Luhansk. Na última segunda-feira, Vladimir Putin, presidente da Rússia, reconheceu a independência das duas províncias.

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Nesta quinta-feira, a Rússia decidiu invadir militarmente a Ucrânia com o argumento de que está atuando em defesa das reivindicações territoriais. No entanto, há pouco esclarecimento se a nação de Putin busca apenas garantir a soberania de Donetsk e Luhansk ou se planeja se expandir territorialmente.