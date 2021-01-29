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Lateral Samuel Xavier pode celebrar 450 jogos na carreira contra o Athletico

Jogador acumularia marca importante tendo passado também em outros clubes de visibilidade no cenário nacional como Atlético-MG, São Caetano e Sport...
LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2021 às 15:37

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 15:37

Crédito: Divulgação Ceará
Se entrar em campo no próximo domingo (31) com a camisa do Ceará contra o Athletico pelo Brasileirão, o lateral-direito Samuel Xavier vai completar 450 jogos em sua carreira profissional. Durante sua trajetória, o jogador atuou por clubes como Paulista, São Caetano, Sport, Atlético-MG além do Vozão.>A briga do Vozão na tabela do Campeonato Brasileiro- Alcançar esse tipo de marca é uma alegria muito grande. Lembro de tudo que passei para chegar até aqui, das dificuldades, dos problemas, mas também das vitórias sobre tudo isso. E saber que Deus abriu as portas no momento certo e me ajudou, me traz muita felicidade. Com a ajuda da família, dos amigos, consegui alcançar grandes objetivos e quero mais – recorda.
Samuel Xavier é o lateral do atual elenco que mais acertou passes no Brasileirão (81%). Segundo o portal estatístico 'Sofascore', o atleta venceu 50% dos duelos no chão e de lançamentos certeiros. Pelo Vozão, ele atuou em 214 jogos (50 deles na atual temporada) e marcou 10 gols.
Em sua carreira, o atleta conquistou títulos importantes como a Copa Paulista (2010 e 2011), Campeonato Cearense e Copa dos Campeões Cearenses (2014); Copa do Nordeste (2015 e 2020); Taça Ariano Suassuna (2016, 2017) e Campeonato Pernambucano (2017). Além disso, o jogador alcançou marcas individuais interessantes como a entrada na seleção do Campeonato Cearense na temporada de 2019.

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