Lateral Samuel Xavier pode celebrar 450 jogos na carreira contra o Athletico

Se entrar em campo no próximo domingo (31) com a camisa do Ceará contra o Athletico pelo Brasileirão, o lateral-direito Samuel Xavier vai completar 450 jogos em sua carreira profissional. Durante sua trajetória, o jogador atuou por clubes como Paulista, São Caetano, Sport, Atlético-MG além do Vozão.>A briga do Vozão na tabela do Campeonato Brasileiro- Alcançar esse tipo de marca é uma alegria muito grande. Lembro de tudo que passei para chegar até aqui, das dificuldades, dos problemas, mas também das vitórias sobre tudo isso. E saber que Deus abriu as portas no momento certo e me ajudou, me traz muita felicidade. Com a ajuda da família, dos amigos, consegui alcançar grandes objetivos e quero mais – recorda.