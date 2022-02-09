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Lateral Reginaldo Lopes espera fazer grande ano com o CRB

Defensor do clube alagoano afirma que expectativa é alta para 2022...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 18:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2022 às 18:04
Com ótimos números vestindo a camisa do CRB, o lateral-direito Reginaldo Lopes acredita que o elenco alvirrubro evoluirá muito nas próximas partidas de 2022. Segundo o jogador, o grupo tem tudo para crescer e para fazer ótimos jogos neste ano.- O grupo tem tudo para evoluir e melhorar seus números em 2022. Vamos lutar muito para que possamos chegar aos nossos objetivos este ano. O elenco sabe do seu potencial e trabalhará muito para crescer - afirmou.
Segundo o defensor, sua ideia é fazer o melhor ano da sua carreira.- Estou muito focado para essa sequência e quero melhorar meus números no clube. Espero fazer a melhor temporada da minha carreira em 2022 com a camisa do CRB - completou o defensor do Galo de Alagoas.
Crédito: Divulgação/CRB

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