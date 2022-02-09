Lateral Reginaldo Lopes espera fazer grande ano com o CRB

Com ótimos números vestindo a camisa do CRB, o lateral-direito Reginaldo Lopes acredita que o elenco alvirrubro evoluirá muito nas próximas partidas de 2022. Segundo o jogador, o grupo tem tudo para crescer e para fazer ótimos jogos neste ano.- O grupo tem tudo para evoluir e melhorar seus números em 2022. Vamos lutar muito para que possamos chegar aos nossos objetivos este ano. O elenco sabe do seu potencial e trabalhará muito para crescer - afirmou.