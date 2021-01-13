Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lateral quer grande ano com a Tombense em 2021 e foca em crescimento no clube

João Paulo é um dos principais nomes do elenco que disputará o Campeonato Mineiro...

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 20:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jan 2021 às 20:09
Crédito: Divulgação/Tombense
Um dos principais nomes da Tombense, o lateral-esquerdo João Paulo, ex-Fluminense, Bahia, Figueirense, Avaí e Ponte Preta revelou estar vivendo uma expectativa grande para a temporada 2021. Segundo o atleta, seu desejo é continuar crescendo para ajudar a equipe mineira a conquistar seus objetivos.TABELA> Veja tabela e simulador do Campeonato Mineiro clicando aqui
GALERIA> Veja técnicos estrangeiros que podem ser opções para os brasileiros em 2021
- Estou trabalhando muito nestes últimos anos para fazer a minha história no clube, que vem crescendo muito. Vou procurar manter essa trabalho sério para melhorar meus números e para ajudar em 2021. Estou vivendo uma expectativa grande para a próxima temporada - afirmou.
Segundo o jogador, a Tombense tem tudo para fazer um grande 2021.
- A diretoria vai montar um grupo forte para que possamos fazer uma grande temporada em 2021. Tenho certeza que teremos um elenco qualificado, assim como foi esse ano.
A Tombense estreia no Campeonato Mineiro-2021 no dia 28 de fevereiro, contra a Caldense, às 11h, em Poços de Caldas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco
Imagem de destaque
Motociclista é baleado durante entrega em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados