Lateral quer grande ano com a Tombense em 2021 e foca em crescimento no clube

Crédito: Divulgação/Tombense

Um dos principais nomes da Tombense, o lateral-esquerdo João Paulo, ex-Fluminense, Bahia, Figueirense, Avaí e Ponte Preta revelou estar vivendo uma expectativa grande para a temporada 2021. Segundo o atleta, seu desejo é continuar crescendo para ajudar a equipe mineira a conquistar seus objetivos.TABELA> Veja tabela e simulador do Campeonato Mineiro clicando aqui

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- Estou trabalhando muito nestes últimos anos para fazer a minha história no clube, que vem crescendo muito. Vou procurar manter essa trabalho sério para melhorar meus números e para ajudar em 2021. Estou vivendo uma expectativa grande para a próxima temporada - afirmou.

Segundo o jogador, a Tombense tem tudo para fazer um grande 2021.

- A diretoria vai montar um grupo forte para que possamos fazer uma grande temporada em 2021. Tenho certeza que teremos um elenco qualificado, assim como foi esse ano.