Lateral que pertence ao Grêmio, Matheus Nunes é emprestado ao Joinville

Crédito: Atleta tem passagem, também por empréstimo, pelo São José-RS (Divulgação/Joinville

Atleta com destaque na base do Grêmio, clube com o qual tem vínculo válido até 2023, o lateral-esquerdo Matheus Nunes segue para um novo desafio na carreira ao ser confirmado como reforço do Joinville. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO atleta de 21 anos de idade falou sobre essa oportunidade e a felicidade de chegar ao novo clube:

- Estou muito feliz e motivado de chegar ao Joinville, é uma grande oportunidade e espero fazer grandes jogos aqui. Estou preparado para, junto com meus companheiros, honrar as cores do clube e dar alegrias aos nossos torcedores.

A negociação foi concretizada junto com o empresário do atleta, Wesley Moura e o dirigente do clube, Leonardo Roesler. Apesar do time do interior catarinense estar vivo no mata-mata da Série D do Brasileirão, o objetivo é agregar Matheus ao elenco que disputará, à partir da próxima quarta-feira (15), a Copa Santa Catarina.