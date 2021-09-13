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futebol

Lateral que pertence ao Grêmio, Matheus Nunes é emprestado ao Joinville

Jogador de 21 anos assina contrato de empréstimo até o final de 2021 com a equipe catarinense...
LanceNet

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Publicado em 

13 set 2021 às 16:59

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 16:59

Crédito: Atleta tem passagem, também por empréstimo, pelo São José-RS (Divulgação/Joinville
Atleta com destaque na base do Grêmio, clube com o qual tem vínculo válido até 2023, o lateral-esquerdo Matheus Nunes segue para um novo desafio na carreira ao ser confirmado como reforço do Joinville. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO atleta de 21 anos de idade falou sobre essa oportunidade e a felicidade de chegar ao novo clube:
- Estou muito feliz e motivado de chegar ao Joinville, é uma grande oportunidade e espero fazer grandes jogos aqui. Estou preparado para, junto com meus companheiros, honrar as cores do clube e dar alegrias aos nossos torcedores.
A negociação foi concretizada junto com o empresário do atleta, Wesley Moura e o dirigente do clube, Leonardo Roesler. Apesar do time do interior catarinense estar vivo no mata-mata da Série D do Brasileirão, o objetivo é agregar Matheus ao elenco que disputará, à partir da próxima quarta-feira (15), a Copa Santa Catarina.
- A expectativa é muito boa, poder jogar com regularidade e fazer o que eu mais amo que é jogar futebol. Sou muito grato ao Grêmio por tudo que vivi lá e por poder continuar evoluindo como atleta agora no Joinville. Estou animado em poder conhecer meus companheiros e junto com eles fazer um grande final de temporada - finalizou.

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