Lateral que já foi titular no Grêmio, Léo Gomes volta a jogar após dois anos

Crédito: Jogador teve sérios problemas com lesões no joelho (Lucas Uebel/Grêmio

A árdua trajetória de recuperação feita nos últimos dois anos por parte do lateral-direito Léo Gomes teve sua recompensa na tarde da última quinta-feira (16). Isso porque, diante do Ceará na vitória por 2 a 0 pelo Brasileirão de Aspirantes, o jogador finalmente conseguiu atuar e o que é melhor: sem sentir qualquer tipo de incômodo. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNão à toa, acabado o compromisso disputado no CFT Hélio Dourado, o atleta teve seu depoimento captado pelo clube onde ele não escondeu a mistura de sensações entre felicidade e alívio por colocar um ponto final no que ele classificou como "dois anos de sofrimento".

- Agradecer primeiramente a Deus, minha família, meus amigos, o pessoal do clube, que me deu todo o suporte que eu precisava. Fico muito feliz, foram dois anos de sofrimento, mas, graças a Deus, hoje eu consegui voltar, consegui jogar 60, 65 minutos e o mais importante foi a vitória.

Consolidado na lateral-direita do time principal sob o comando de Renato Portaluppi, Leo Gomes rompeu o ligamento cruzado do joelho direito no mês de setembro de 2019 onde, depois de cirurgia, ficou por seis meses fazendo o processo de recuperação sem maiores percalços.

Porém, já no mês de maio, perto de sua reabilitação total, ele apontou ao departamento médico sentir dores que levaram a novos exames. Nesta bateria de avaliação, foi constatada uma fratura na região da patela do joelho onde novo procedimento cirúrgico foi necessário.