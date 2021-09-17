Lateral que já foi titular no Grêmio, Léo Gomes volta a jogar após dois anos

A árdua trajetória de recuperação feita nos últimos dois anos por parte do lateral-direito Léo Gomes teve sua recompensa na tarde da última quinta-feira (16). Isso porque, diante do Ceará na vitória por 2 a 0 pelo Brasileirão de Aspirantes, o jogador finalmente conseguiu atuar e o que é melhor: sem sentir qualquer tipo de incômodo. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNão à toa, acabado o compromisso disputado no CFT Hélio Dourado, o atleta teve seu depoimento captado pelo clube onde ele não escondeu a mistura de sensações entre felicidade e alívio por colocar um ponto final no que ele classificou como "dois anos de sofrimento".
- Agradecer primeiramente a Deus, minha família, meus amigos, o pessoal do clube, que me deu todo o suporte que eu precisava. Fico muito feliz, foram dois anos de sofrimento, mas, graças a Deus, hoje eu consegui voltar, consegui jogar 60, 65 minutos e o mais importante foi a vitória.
Consolidado na lateral-direita do time principal sob o comando de Renato Portaluppi, Leo Gomes rompeu o ligamento cruzado do joelho direito no mês de setembro de 2019 onde, depois de cirurgia, ficou por seis meses fazendo o processo de recuperação sem maiores percalços.
Porém, já no mês de maio, perto de sua reabilitação total, ele apontou ao departamento médico sentir dores que levaram a novos exames. Nesta bateria de avaliação, foi constatada uma fratura na região da patela do joelho onde novo procedimento cirúrgico foi necessário.
Depois disso, o jogador acabou inspirando maiores cuidados do DM gremista onde, em acúmulo ao longo tempo de inatividade, será colocado gradativamente no Time de Transição para ganhar ritmo de jogo e, consequentemente, também recuperar a confiança nos movimentos.