Lateral pode ser punido pela Federação Inglesa por envolvimento em apostas esportivas

A Inglaterra teve um desfalque de última hora para a partida contra a Dinamarca, pela Liga das Nações. O lateral-direito Kieran Trippier deixou a concentração da seleção para comparecer a uma audiência da Federação Inglesa de Futebol. O motivo foi a ligação do jogador a um caso de apostas esportivas. O jogador se diz inocente. De acordo com a imprensa inglesa, Trippier pode ser punido com o afastamento da seleção por até seis meses. O técnico da equipe, Gareth Southgate, não entrou em detalhes sobre o assunto.