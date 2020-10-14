Lateral pode ser punido pela Federação Inglesa por envolvimento em apostas esportivas

A Inglaterra teve um desfalque de última hora para a partida contra a Dinamarca, pela Liga das Nações. O lateral-direito Kieran Trippier deixou a concentração da seleção para comparecer a uma audiência da Federação Inglesa de Futebol. O motivo foi a ligação do jogador a um caso de apostas esportivas. O jogador se diz inocente. De acordo com a imprensa inglesa, Trippier pode ser punido com o afastamento da seleção por até seis meses. O técnico da equipe, Gareth Southgate, não entrou em detalhes sobre o assunto.
- Não posso dizer muito mais sobre o assunto, é algo que está fora do meu controle. Gostaríamos de tê-lo disponível, mas não é assim e a oportunidade passa para outra pessoa - disse o técnico.
Kieran Trippier é jogador do Atlético de Madrid desde a temporada passada. Pela seleção, o jogador já disputou 23 jogos e marcou um gol.