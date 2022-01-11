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futebol

Lateral Nicolas mostra discurso forte em apresentação no Grêmio

Indicado por Mancini, o jogador vestiu a camisa do Tricolor pela primeira vez nesta terça-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jan 2022 às 19:42

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 19:42

O lateral Nicolas foi apresentado pelo Grêmio nesta terça-feira e, logo de cara na coletiva de imprensa, deixou claro qual é a sua meta dentro do clube.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Ambicioso, Nicolas está disposto a fazer história no Tricolor e projeta a disputa da Série B ao longo da temporada.
‘Chego com disposição, vontade de vencer, com sede de ganhar, de vir trabalhar todos os dias e poder ajudar meus companheiros. Questão de jogar vai ficar a critério do treinador. Independentemente de quem jogar, vou apoiar. Não sou um jogador que não fica de cara feia se não jogo. Viemos para conquistar o objetivo e vamos em busca disso até o final’, afirmou.
‘É uma camisa vencedora, um clube de tradição, que sempre ganhou muito títulos. Quando veio o convite não pensei duas vezes. É um ano diferente, cada jogo é uma final e todos aqui estão focados para no final do ano conseguir o objetivo’.
Indicação
Nicolas chegou ao Grêmio indicado por Vagner Mancini, que pode atuar como zagueiro, pois apresenta boas características defensivas.
Crédito: NicolaséonovolateraldoGrêmio(Divulgação/LucasUebel/Grêmio

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