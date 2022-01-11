Lateral Nicolas mostra discurso forte em apresentação no Grêmio

O lateral Nicolas foi apresentado pelo Grêmio nesta terça-feira e, logo de cara na coletiva de imprensa, deixou claro qual é a sua meta dentro do clube.

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Ambicioso, Nicolas está disposto a fazer história no Tricolor e projeta a disputa da Série B ao longo da temporada.

‘Chego com disposição, vontade de vencer, com sede de ganhar, de vir trabalhar todos os dias e poder ajudar meus companheiros. Questão de jogar vai ficar a critério do treinador. Independentemente de quem jogar, vou apoiar. Não sou um jogador que não fica de cara feia se não jogo. Viemos para conquistar o objetivo e vamos em busca disso até o final’, afirmou.

‘É uma camisa vencedora, um clube de tradição, que sempre ganhou muito títulos. Quando veio o convite não pensei duas vezes. É um ano diferente, cada jogo é uma final e todos aqui estão focados para no final do ano conseguir o objetivo’.

Indicação

Nicolas chegou ao Grêmio indicado por Vagner Mancini, que pode atuar como zagueiro, pois apresenta boas características defensivas.