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Lateral na área! Igor é o novo reforço do Ceará

Após se destacar no Coritiba, o lateral desembarca no elenco comandado por Tiago Nunes...

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 17:12

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2021 às 17:12
Crédito: Igor vai defender o Ceará (Divulgação/Coritiba
O prazo para inscrever novos atletas na disputa do Campeonato Brasileiro encerra sexta-feira e o Ceará acertou a chegada do lateral-direito Igor, que estava no Coritiba.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Nas últimas horas, o atleta chegou a um denominador comum com o time Alvinegro e agora irá defender a equipe comandada por Tiago Nunes.
Vale citar, que Igor pertence ao Juventude, mas estava cedido ao Coxa. No Vozão, o seu contrato é em definitivo. O valor da negociação não foi revelado.
Concorrência
No Ceará, o ‘rival’ de Igor é Gabriel Dias, que vive a sua primeira temporada no Alvinegro.

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