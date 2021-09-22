Lateral na área! Igor é o novo reforço do Ceará

O prazo para inscrever novos atletas na disputa do Campeonato Brasileiro encerra sexta-feira e o Ceará acertou a chegada do lateral-direito Igor, que estava no Coritiba.
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Nas últimas horas, o atleta chegou a um denominador comum com o time Alvinegro e agora irá defender a equipe comandada por Tiago Nunes.
Vale citar, que Igor pertence ao Juventude, mas estava cedido ao Coxa. No Vozão, o seu contrato é em definitivo. O valor da negociação não foi revelado.
Concorrência
No Ceará, o ‘rival’ de Igor é Gabriel Dias, que vive a sua primeira temporada no Alvinegro.