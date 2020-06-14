Lateral Marcelo comemora gol com protesto contra o racismo

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

A vitória do Real Madrid neste domingo na volta do Campeonato Espanhol teve um momento especial. O lateral-esquerdo Marcelo, que fez o terceiro gol dos merengues, comemorou seu gol ajoelhado como forma de protesto contra o racismo. A atitude tem sido feita por jogadores de todo o mundo.

A onda de manifestações teve grande repercussão após a morte do americano George Floyd, um segurança negro de 46 anos que foi imobilizado e torturado até morrer por asfixia por um policial branco em Minneapolis, nos Estados Unidos, no dia 25 de maio.