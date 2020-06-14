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futebol

Lateral Marcelo comemora gol com protesto contra o racismo

Lateral-esquerdo brasileiro entra para a lista de jogadores que fizeram protesto contra o racismo dentro de campo. Fifa afirmou que não irá punir atletas que se manifestarem...

Publicado em 14 de Junho de 2020 às 20:04

LanceNet

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Publicado em 

14 jun 2020 às 20:04
Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
A vitória do Real Madrid neste domingo na volta do Campeonato Espanhol teve um momento especial. O lateral-esquerdo Marcelo, que fez o terceiro gol dos merengues, comemorou seu gol ajoelhado como forma de protesto contra o racismo. A atitude tem sido feita por jogadores de todo o mundo.
A onda de manifestações teve grande repercussão após a morte do americano George Floyd, um segurança negro de 46 anos que foi imobilizado e torturado até morrer por asfixia por um policial branco em Minneapolis, nos Estados Unidos, no dia 25 de maio.
Na Alemanha, nomes como Hakimi e Sancho, do Borussia Dortmund, Weston Mckennie, do Schalke 04, e Marcus Thuram, do Borussia Mönchengladbach, foram alguns dos que se manisfestaram também campo.E MAIS:Real Madrid constrói vantagem no primeiro tempo e vence o Eibar na volta do Campeonato EspanholAlemão: Schalke e Bayer Leverkusen empatam no encerramento da rodadaCoutinho entrou em contato com Klopp para retornar ao LiverpoolAtlético de Madrid fica apenas no empate diante do Athletic Bilbao no retorno do Campeonato Espanhol E MAIS:

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