Lateral Marcelo anuncia compra de clube da segunda divisão portuguesa

Após a compra do Cruzeiro por Ronaldo Fenômeno, foi a vez de outro craque brasileiro investir na aquisição de um clube de futebol. Nesta segunda-feira, o lateral Marcelo, do Real Madrid, anunciou a obtenção do Mafra, da segunda divisão de Portugal. O jogador também já é dono do Azuriz, do Paraná.

+ Jorge Jesus está chateado com dirigentes do Flamengo, afirma jornal - Estamos em processo de expansão de clubes. A nossa mais recente aquisição foi o Mafra, clube da segunda liga do campeonato português. A ideia é implementar nele uma estrutura que nos permita dar um salto no mercado europeu, traçando um elo com o Azuriz, no Brasil. Assim temos o Azuriz a formar atletas e o Mafra a funcionar como uma vitrina para esses jogadores na Europa - disse à TNT Sports, antes de emendar:

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- O Mafra foi nossa primeira aquisição e representa o start no mercado europeu. Os planos agora são para a aquisição de mais um clube flagship, com uma torcida grande e de tradição. Isso deve acontecer no segundo semestre de 2022, demandando uma nova captação. A nossa ideia é que esse novo clube seja complementar aos que já possuímos, de maneira que um jogador formado no Azuriz e adquirido pelo Mafra, depois possa ser comprado por esse clube flagship - completou.