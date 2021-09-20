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futebol

Lateral João Lucas e ex-preparador físico cobram R$ 800 mil do Cruzeiro

A dupla cobra do clube azul pendências não pagas enquanto trabalharam na Raposa...
LanceNet

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Publicado em 

20 set 2021 às 19:10

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 19:10

Crédito: João Lucas teve passagem apagada no Cruzeiro , mas cobra o clube na Justiça do Trabalho-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O Cruzeiro tem mais dois problemas com ex-funcionários para resolver. O lateral-esquerdo João Lucas, contratado no início do ano passado, e o preparador físico Ronaldo Torres, trazido por Felipe Conceição, em 2021, cobram valores que somados chegam a R$ 800 mil.
A informação foi veiculada inicialmente pelo GE e confirmada pelo L!. O lateral, que está no no Avaí cobra R$ 530.312,17 do ex-clube. -O clube não pagou o salário do mês de maio de 2021, o saldo de salário do mês de junho (09 dias), o aviso prévio (30 dias) e os reflexos, o 13º salário prop. (4/12), as férias + 1/3 prop. (4/12), não comprovou a regularidade dos depósitos mensais de FGTS, tão pouco os recolhimentos dos valores das cotas previdenciárias e do Imposto de Renda foram efetuados- diz o texto da ação.
Já o preparador pede R$ 343.254,99, não recebidos durante o período que trabalhou no time mineiro. -Até meados de setembro de 2020 o Reclamante era titular da equipe. Porém, com o insucesso da agremiação na Série B, o Reclamante e alguns outros colegas passaram a ser responsabilizados pelos maus resultados. Foi então avisado pela diretoria que não seria mais utilizado e que deveria procurar outra equipe para se transferir-consta na ação. O que pede João Lucas:​- Pagamento do saldo do Instrumento de Repactuação de Débitos referente à CLT, no valor de R$ 36.223,70 principal líquido, R$ 724,47 multa 2% e R$ 6.502,00 de FGTS;
- Pagamento do saldo do Instrumento de Repactuação de Débitos referente ao Direito de Imagem, no valor de R$ 204.000,00 principal e R$ 4.080,00 multa 2%;- Pagamento da multa do artigo 467 da CLT, no valor de R$ 5.610,85;
- Pagamento da multa do artigo 477 da CLT, no valor de R$ 51.000,00;
- Pagamento do Assédio Moral, no valor de R$ 153.000,00
- Pagamento dos Honorários de Sucumbência, no importe de 15% sobre a da condenação, no valor de R$ 69.171,15
O que pede Ronaldo Torres:​- Concessão da gratuidade de justiça;
- Pagamento do valor do salário de maio/2021, acrescido do saldo de nove (09) dias de salário do mês de junho/2021, equivalente a R$ 51.999,99;
- Pagamento do valor referente ao período do aviso prévio indenizado de 30 dias, equivalente a R$ 40.000,00;
- Pagamento dos valores referentes ao 13º salário proporcional 05/12 avos, com a observação do período de aviso prévio, equivalente a R$ 16.666,66;
- Pagamento dos valores referentes as férias proporcionais 05/12 avos + 1/3, com a observação do período de aviso prévio, equivalente a R$ 22.222,21;
- Responsabilização do Reclamado pela integralidade dos depósitos de FGTS, durante todo o contrato, inclusive a multa rescisória de 40% respeitando o correto valor do salário, e observando o período do aviso prévio, com a obrigação de fornecer as guias e chave de conectividade para levantamento, inclusive, sob pena de indenização substitutiva, equivalente a R$ 28.099,54;
- Pagamento do valor equivalente a um salário mensal com base no art. 477 da CLT, equivalente a R$ 40.000,00;
- Condenação do réu ao pagamento do acréscimo de 50% sobre as verbas incontroversas não pagas na primeira audiência, com base no art. 467 da CLT, equivalente a R$ 99.494,20;
- Condenação do réu ao pagamento honorários sucumbenciais, no patamar de 15 % (quinze por cento) do valor total devido, equivalente a R$ 44.772,39.

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