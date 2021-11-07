Lateral Jean Victor, do Cruzeiro, supera problema ocular que quase o deixou cego para voltar a jogar

O lateral-esquerdo Jean Victor teve um problema nos olhos que quase tirou a visão do jogador. Quem revelou o fato foi o técnico Vanderlei Luxemburgo, comentando que a situação gerou bastante preocupação no Cruzeiro nas últimas semanas.Jean Victor teve quadro de trombose, que poderia tê-lo deixado cego. - O Jean teve uma situação meio complicada que mexe muito com o emocional da pessoa. Ele teve uma trombose que foi parar na vista, e ele poderia ficar cego. Então, os médicos nossos atuaram com muita eficiência, rapidez, eficiência, e tá voltando-disse o treinador da Raposa. A situação ocorreu no fim de outubro e tirou o lateral cruzeirense dos jogos contra Avaí, Remo e Vila Nova-GO. Após a consulta com um oftalmologista, foi constatado o problema no olho esquerdo, que o tirou dos trabalhos de campo. Na última sexta-feira, 5, contra o Londrina, Jean Victor voltou a ser utilizado e depois do drama pessoal, poderá ser mais utilizado por Luxemburgo até o fim da Série B. A volta de Jean Victor vai ajudar na reta final da competição, pois o outro lateral da posição, Matheus Pereira, está lesionado. Jean pode ter a chance de começar como titular contra o Brusque, terça-feira, 9 de novembro, no Mineirão, em duelo que poderá confirmar a Raposa na Série B de 2022.