Lateral Igor Bosel comenta vitória do Azuriz no jogo de ida das quartas de finais do campeonato paranaense

Crédito: Maurício Mateus Moreira/Azuriz

Considerado o azarão do campeonato por fazer sua estreia na elite do futebol paranaense, o Azuriz surpreendeu positivamente e já nesta sua primeira participação garantiu uma classificação histórica para as quartas de finais.TABELA> Veja classificação e simulador do Paranaense-2021 clicando aqui

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O time se classificou em oitavo lugar e enfrenta o Operário-PR, primeiro colocado na classificação geral. No confronto de ida entre as equipes, o Azuriz jogando em casa conseguiu uma importantíssima vitória por 1 a 0.

- Essa vitória nos deu mais confiança e esperança de que podemos chegar cada vez mais longe nessa competição. Estamos focados no nosso objetivo e provando que temos qualidade - comenta o lateral Igor Bosel.

A partida de volta acontece nesta quinta-feira, às 16h, no Estádio Germano Krüger, casa do adversário. Vale ressaltar que a Gralha Azul joga pelo empate para avançar de fase.