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Lateral Igor Bosel comenta vitória do Azuriz no jogo de ida das quartas de finais do campeonato paranaense

Clube fez sua estreia na elite do futebol do estado do Paraná neste ano...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 19:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mai 2021 às 19:45
Crédito: Maurício Mateus Moreira/Azuriz
Considerado o azarão do campeonato por fazer sua estreia na elite do futebol paranaense, o Azuriz surpreendeu positivamente e já nesta sua primeira participação garantiu uma classificação histórica para as quartas de finais.TABELA> Veja classificação e simulador do Paranaense-2021 clicando aqui
GALERIA> Ranking com valores: veja os 30 clubes mais valiosos do futebol brasileiro
O time se classificou em oitavo lugar e enfrenta o Operário-PR, primeiro colocado na classificação geral. No confronto de ida entre as equipes, o Azuriz jogando em casa conseguiu uma importantíssima vitória por 1 a 0.
- Essa vitória nos deu mais confiança e esperança de que podemos chegar cada vez mais longe nessa competição. Estamos focados no nosso objetivo e provando que temos qualidade - comenta o lateral Igor Bosel.
A partida de volta acontece nesta quinta-feira, às 16h, no Estádio Germano Krüger, casa do adversário. Vale ressaltar que a Gralha Azul joga pelo empate para avançar de fase.
- Não tem nada garantido, faltam noventa minutos e a equipe deles é muito qualificada; temos que entrar concentrados e propondo nosso jogo, como foi desde o começo do campeonato. A vantagem do empate é importante, mas vamos em busca da vitória - finaliza o jogador.

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